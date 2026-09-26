4 loại quả mùa thu vừa ngon vừa giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, đi chợ thấy nhất định phải mua ngay

4 loại quả nên bổ sung vào mùa thu

Kiwi

Kiwi là một trong những loại quả đáng chú ý nếu muốn tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn. Tùy kích thước và giống quả, một quả kiwi có thể cung cấp lượng chất xơ đáng kể, góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ quá trình di chuyển thức ăn qua đường ruột. Kiwi cũng chứa các thành phần có thể được hệ vi sinh đường ruột sử dụng, vì vậy loại quả này thường được lựa chọn trong chế độ ăn hướng tới sức khỏe tiêu hóa.

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Ngoài chất xơ, kiwi còn giàu vitamin C, một vi chất tham gia vào quá trình hình thành collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và hoạt động chống oxy hóa của cơ thể.

Kiwi có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, yến mạch hay salad. Nếu trước đó khẩu phần ít chất xơ, nên tăng từ từ và uống đủ nước để hạn chế cảm giác đầy bụng, khó chịu.

Thanh long

Thanh long có vị ngọt nhẹ, nhiều nước và khá phổ biến ở Việt Nam. Đây cũng là loại quả có thể bổ sung chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật vào khẩu phần.

Tùy giống, thanh long có thể cung cấp vitamin C, kali, magie và một số hợp chất như polyphenol, flavonoid, carotenoid. Phần chất xơ trong quả góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và giúp đa dạng nguồn chất xơ trong chế độ ăn.

Thanh long có thể ăn trực tiếp hoặc dùng cùng sữa chua, yến mạch trong bữa sáng và bữa phụ. Tuy nhiên, loại quả này vẫn chứa đường tự nhiên. Người đang kiểm soát đường huyết nên chú ý khẩu phần và tính lượng carbohydrate từ trái cây vào tổng chế độ ăn trong ngày.

Cam

Cam từ lâu đã được biết đến là loại quả giàu vitamin C. Bên cạnh đó, cam còn cung cấp nước, folate, kali và nhiều hợp chất thực vật.

Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Khi ăn cam, nên ưu tiên ăn nguyên quả thay vì chỉ uống nước ép trong phần lớn trường hợp. Phần múi và màng tép cung cấp chất xơ, đồng thời việc ăn nguyên quả cũng giúp kiểm soát lượng tiêu thụ dễ hơn so với uống một lượng nước ép lớn trong thời gian ngắn.

Một vài múi cam trong bữa phụ hoặc ăn sau bữa chính là cách đơn giản để bổ sung trái cây mà không cần chế biến cầu kỳ.

Nho

Nho mọng nước, có vị ngọt tự nhiên và thuận tiện để sử dụng như một món ăn nhẹ. Loại quả này cung cấp nhiều hợp chất thực vật, trong đó có polyphenol và flavonoid. Resveratrol, một hợp chất được tìm thấy nhiều ở phần vỏ nho, cũng đã được nghiên cứu về nhiều khía cạnh sức khỏe.

Nho còn cung cấp nước, một số vitamin và khoáng chất. Khi ăn nguyên quả, người dùng nhận được cả phần thịt và vỏ, qua đó bổ sung thêm chất xơ cho khẩu phần.

Do kích thước nhỏ và vị ngọt, nho khá dễ khiến người ăn dùng nhiều hơn dự định. Có thể chia thành từng phần vừa phải, kết hợp với sữa chua hoặc một ít các loại hạt để tạo thành bữa phụ cân bằng hơn.

Người cần kiểm soát đường huyết cũng nên lưu ý lượng nho tiêu thụ và tính vào tổng khẩu phần carbohydrate trong ngày.

Ăn trái cây đa dạng thay vì tập trung vào một loại

Không loại quả nào cung cấp đầy đủ mọi dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, thay vì ăn thật nhiều một loại quả với kỳ vọng nhận được một lợi ích cụ thể, nên luân phiên nhiều loại trái cây trong tuần.

Nếu muốn tăng chất xơ, kiwi và thanh long là những lựa chọn đáng chú ý. Cam nổi bật với vitamin C, trong khi nho cung cấp nhiều hợp chất thực vật khác nhau.

Trong phần lớn trường hợp, ăn trái cây nguyên quả cũng nên được ưu tiên hơn nước ép để tận dụng chất xơ và dễ kiểm soát khẩu phần. Khi tăng lượng chất xơ, cần đồng thời bổ sung đủ nước và duy trì vận động để hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, nếu bị táo bón kéo dài hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường, không nên chỉ dựa vào việc ăn thêm trái cây để tự xử lý. Khi cần thiết, nên tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến chuyên môn.

Mùa thu không cần đến những thực phẩm đắt tiền để bổ sung dưỡng chất. Một quả kiwi, vài múi cam, một phần thanh long hay lượng nho vừa phải đều có thể trở thành lựa chọn tiện lợi trong thực đơn. Quan trọng nhất vẫn là ăn đa dạng, đúng khẩu phần và kết hợp trái cây với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn đạm và chất béo phù hợp.