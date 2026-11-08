4 loại nước giúp thải độc thận hiệu quả

Nước lọc có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của thận. Ảnh: Magnific.

Thận đóng vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải, điều hòa lượng nước và cân bằng các chất điện giải trong cơ thể. Duy trì thói quen uống đủ nước, lựa chọn đồ uống phù hợp có thể giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả, đồng thời giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Dưới đây là 4 loại đồ uống có thể bổ sung vào chế độ sinh hoạt để hỗ trợ sức khỏe thận.

Nước lọc - Lựa chọn tốt nhất để duy trì chức năng thận

Theo Times of India, nước lọc luôn là lựa chọn hàng đầu khi nói đến loại đồ uống tốt cho thận. Việc uống đủ nước giúp thận làm việc hiệu quả hơn trong quá trình đào thải độc tố, đồng thời giữ cho cơ thể cân bằng về nước và khoáng chất.

Về bản chất, thận lọc máu và giúp hòa tan các chất thải như ure, creatinine, axit uric. Khi uống đủ nước, máu được pha loãng ở mức hợp lý, giảm độ đặc. Khi đó, các chất độc dễ dàng đi qua màng lọc cầu thận, tăng lượng nước tiểu và đẩy nhanh quá trình đào thải.

Đặc biệt, nước lọc có thể hỗ trợ ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Thông thường, sỏi thận không hình thành ngay lập tức mà trải qua quá trình kết tinh của các khoáng chất trong nước tiểu. Nước chính là yếu tố quyết định môi trường này. Nó giúp làm loãng nước tiểu, giảm nồng độ canxi, oxalat, urat tích tụ.

Điều này hạn chế sự kết dính của tinh thể, ngăn quá trình phát triển từ tinh thể nhỏ thành sỏi lớn. Tuy nhiên, khi thiếu nước, nước tiểu cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ tích tụ tinh thể và hình thành sỏi.

Trà không đường - Bổ sung chất chống oxy hóa

Trà không đường, chẳng hạn trà xanh hoặc một số loại trà thảo mộc phù hợp, có thể là lựa chọn thay thế cho nước ngọt và các loại đồ uống nhiều đường. Trà cũng góp phần bổ sung lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể.

Một số loại trà chứa polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định uống trà có thể trực tiếp cải thiện chức năng lọc máu hoặc ngăn ngừa bệnh thận.

Người uống trà nên ưu tiên loại không đường, tránh pha quá đặc và không lạm dụng các sản phẩm trà thải độc, trà giảm cân không rõ thành phần. Một số thảo dược có thể tương tác với thuốc hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến chức năng thận.

Trà không đường như trà xanh là một trong những loại nước có tác dụng hỗ trợ giải độc và bảo vệ chức năng thận. Ảnh: Shutterstock.

Nước chanh ấm pha loãng - Bổ sung citrate, hỗ trợ ngừa sỏi thận

Theo Healthline, nước chanh ấm là loại đồ uống dễ thực hiện nhưng mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả việc hỗ trợ chức năng thận.

Axit citric tự nhiên có trong chanh sẽ làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu. Điều này rất có lợi vì citrate giúp ức chế sự kết tinh của canxi, từ đó hạn chế hình thành sỏi thận và thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố của cơ thể.

Việc uống nước chanh ấm, đặc biệt vào buổi sáng sau khi thức dậy, có thể làm tăng lượng nước tiểu, qua đó hỗ trợ thận trong quá trình lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã hòa tan. Sự kết hợp giữa nước ấm và chanh vì vậy thường được xem là một cách hỗ trợ hoạt động chuyển hóa của thận trong sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, nước chanh không phải thuốc điều trị sỏi thận và cũng không có tác dụng thải độc trực tiếp. Nên pha loãng nước cốt chanh với nước lọc, hạn chế thêm đường để tránh làm tăng lượng đường tiêu thụ.

Nước ép trái cây không đường - Bổ sung nước và vitamin

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ (NKF), nước ép trái cây nguyên chất không thêm đường có thể cung cấp vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số loại nước ép như táo, việt quất hoặc nam việt quất còn chứa polyphenol - hợp chất thực vật được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Bên cạnh đó, nước ép trái cây cung cấp thêm chất lỏng, giúp bổ sung nước cho cơ thể. Một số loại nước ép từ trái cây họ cam quýt còn chứa citrate, hợp chất có thể làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, góp phần hạn chế hình thành sỏi thận ở một số người.

Tuy nhiên, nước ép không thay thế được trái cây nguyên quả vì thường chứa ít chất xơ hơn. Người uống nên ưu tiên loại nguyên chất, không thêm đường và sử dụng với lượng vừa phải.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người mắc bệnh thận mạn, bởi khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc đào thải kali dư thừa. Tình trạng tăng kali máu có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tim và gây nguy hiểm.

Vì vậy, người có bệnh thận nên lựa chọn loại nước ép và lượng sử dụng theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, thay vì tự ý uống nhiều với mục đích bổ thận.