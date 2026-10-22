4 loại hạt cực ngon và giàu dưỡng chất có lợi cho não bộ

Nội dung 1. Ăn các loại hạt có lợi cho não bộ như thế nào? 2. Một số loại hạt tốt nhất cho chức năng não bộ 3. Cách chọn và ăn các loại hạt tốt cho sức khỏe nhất

1. Ăn các loại hạt có lợi cho não bộ như thế nào?

Các loại hạt là thực phẩm rất có lợi cho chức năng của não bộ nhờ chứa các dưỡng chất tác động trực tiếp đến trí não và hệ thần kinh, tăng cường trí nhớ và bảo vệ sức khỏe tâm thần.

Chất béo omega-3 (ALA): Các loại hạt là nguồn cung cấp acid alpha-linolenic (ALA) - một dạng acid béo omega-3 thực vật giúp tái tạo màng tế bào thần kinh và cải thiện tuần hoàn máu, duy trì sự đàn hồi của mạch máu, đảm bảo oxy và dưỡng chất lên não.

Chất chống oxy hóa (vitamin E và polyphenol): Có tác dụng trung hòa gốc tự do, giảm viêm thần kinh và ngăn ngừa quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Khoáng chất vi lượng (magie, kẽm, sắt): Magie giúp làm dịu căng thẳng, cải thiện giấc ngủ. Kẽm điều hòa tín hiệu thần kinh, củng cố ghi nhớ. Sắt ngăn ngừa mệt mỏi và sương mù não.

Vitamin nhóm B (B6, folate): Thúc đẩy sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine giúp điều hòa tâm trạng, giảm stress và tăng khả năng tập trung.

2. Một số loại hạt tốt nhất cho chức năng não bộ

Hạt óc chó rất giàu acid béo omega-3 có lợi cho chức năng não bộ. Ảnh minh họa AI

Hạt óc chó giàu acid béo omega-3 rất tốt cho não bộ

Óc chó là loại hạt đứng đầu danh sách thực phẩm thực vật có lợi cho chức năng não bộ. Không chỉ có hình dáng mô phỏng thu nhỏ của bộ não người, hạt óc chó còn chứa hàm lượng ALA cao nhất.

ALA góp phần làm giảm tình trạng viêm thần kinh và căng thẳng oxy hóa - hai nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Hạnh nhân giàu vitamin E bảo vệ tế bào não

Hạnh nhân là nguồn cung cấp vitamin Etốt nhất. Vitamin E là một chất chống oxy hóa tan trong chất béo, đóng vai trò như lớp màng bảo vệ tế bào não khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc duy trì đủ lượng vitamin E trong cơ thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Hạt bí ngô giàu magie giúp làm dịu hệ thần kinh

Dù có kích thước nhỏ bé nhưng hạt bí ngô giàu các khoáng chất thiết yếu cho chức năng nhận thức như magie, kẽm, sắt...

Magie giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ - yếu tố quan trọng để não bộ phục hồi.

Kẽm giúp điều hòa sự truyền dẫn thần kinh. Thiếu kẽm có liên quan trực tiếp đến các rối loạn tâm trạng và suy giảm khả năng ghi nhớ. Sắt giúp vận chuyển oxy đầy đủ đến não, ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi và sương mù não.

Hạt chia giàu omega-3 và chất xơ hòa tan

Hạt chia cũng nằm trong nhóm hạt giàu acid béo omega-3 (ALA) và lignan (chất chống oxy hóa mạnh) hỗ trợ chức năng não và lưu thông máu não.

Lượng chất xơ hòa tan cao trong hạt chia giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột lành mạnh. Do đường ruột và não bộ có sự kết nối chặt chẽ qua "trục não - ruột", một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ trực tiếp đóng góp vào trạng thái tinh thần tích cực và khả năng tập trung.

3. Cách chọn và ăn các loại hạt tốt cho sức khỏe nhất

Chọn hạt: Nên ưu tiên ăn các loại hạt nguyên chất, sấy khô tự nhiên, không chiên qua dầu, không tẩm muối hay đường. Chọn hạt tròn đều, không ẩm mốc, gắt dầu hay nứt vỡ.

Liều lượng hợp lý: Do chứa nhiều chất béo nên các loại hạt có hàm lượng calo cao nên cần chú ý ăn liều lượng vừa phải. Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 28 - 30 g (tương đương một nắm tay nhỏ) hỗn hợp các loại hạt.

Bảo quản đúng cách: Các loại hạt dễ bị oxy hóa nên cần bảo quản trong hũ thủy tinh kín, để nơi khô ráo hoặc trong ngăn mát tủ lạnh.