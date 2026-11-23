Nhà mặt phố thường phải đối mặt với tiếng động cơ, còi xe và bụi phát sinh từ hoạt động giao thông. Vì vậy, nhiều gia đình trồng cây cảnh trước nhà để tạo thêm mảng xanh, làm dịu không gian và hình thành một lớp đệm giữa nơi ở với đường phố.

Dưới đây là 4 loại cây có thể tham khảo khi thiết kế mảng xanh cho nhà mặt phố.

Cây ngâu

Ngâu (Aglaia odorata) là cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ thường xanh, được trồng phổ biến trong sân vườn và chậu cảnh. Cây có nhiều cành, tán tương đối dày, lá xanh và có thể cắt tỉa để giữ dáng gọn gàng.

Hoa ngâu nhỏ, màu vàng nhạt, thường mọc thành chùm và có hương thơm dễ chịu. Nhờ kích thước có thể kiểm soát bằng việc cắt tỉa, cây phù hợp với những khoảng sân hoặc mặt tiền không quá rộng.

Khi trồng trước nhà, ngâu có thể tạo một lớp cây xanh ở tầm thấp, góp phần giữ lại một phần bụi bám trên bề mặt lá. Cây cũng giúp mặt tiền bớt khô cứng và tăng cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Trong quan niệm phong thủy, ngâu thường được gắn với ý nghĩa may mắn, tài lộc và sự bình an.

Cây ngâu là “lá chắn xanh” thân thuộc với tán lá dày, hoa thơm dịu nhẹ, góp phần giảm bụi và tiếng ồn cục bộ trước nhà mặt phố.

Ngâu ưa nắng, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, chỉ cần trồng trong chậu lớn có lỗ thoát nước tốt và đặt ở nơi có nắng là có thể sinh trưởng khỏe mạnh.

Vì là cây thân gỗ nhỏ, ngâu rất phù hợp với không gian mặt tiền nhà phố, chỉ cần cắt tỉa định kỳ để giữ dáng gọn gàng.

Cây ngọc lan

Ngọc lan (Michelia alba) là loài cây thân gỗ nhỏ, thường xanh, nổi bật với những bông hoa trắng ngà, thơm ngát về đêm.

Cây có lá xanh, tán phát triển theo thời gian, có thể tạo bóng mát và góp phần hình thành khoảng đệm xanh trước nhà.

Cây có dáng thanh thoát, không chiếm quá nhiều diện tích, rất phù hợp trồng trong chậu lớn đặt trước hiên nhà hoặc hai bên cửa.

Trong quan niệm dân gian, ngọc lan thường tượng trưng cho sự thanh cao, tinh khiết và những điều tốt lành. Vì vậy, cây được lựa chọn trồng trong sân vườn hoặc gần lối vào nhà vừa để làm cảnh, vừa tạo hương thơm cho không gian sống.

Ngọc lan thích nơi có ánh sáng tự nhiên, đất giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Khi trồng trong chậu, cần chọn chậu đủ rộng, kiểm tra độ ẩm thường xuyên và tránh để cây thiếu nước kéo dài.

Cây lộc vừng

Lộc vừng (Barringtonia acutangula) là cây thân gỗ thường xanh, có tán phát triển rộng và thường được trồng trong sân vườn, khuôn viên hoặc ven hồ.

Điểm nổi bật của cây là những chùm hoa dài buông rủ, có màu sắc bắt mắt. Tùy điều kiện sinh trưởng, hoa có thể tạo thành điểm nhấn nổi bật cho khu vực sân trước hoặc mặt tiền rộng.

Trong quan niệm phong thủy, lộc vừng thường được liên tưởng đến tài lộc, sự sinh sôi và thịnh vượng. Tên gọi có chữ “lộc” cũng khiến loài cây này được nhiều gia đình yêu thích.

Cây thường sinh trưởng tốt ở nơi có ánh sáng và độ ẩm phù hợp. Nếu trồng trong chậu, cần dùng chậu lớn, giá thể giữ ẩm nhưng vẫn thoát nước tốt, đồng thời theo dõi sự phát triển của rễ và tán cây.

Cây nguyệt quế

Nguyệt quế (Murraya paniculata) là cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ thường xanh, có lá kép màu xanh đậm, bóng và phân cành khá dày. Cây thường được trồng làm cảnh, tạo hàng rào thấp hoặc đặt trong chậu trước nhà.

Nguyệt quế có tán lá dày, hoa trắng thơm quanh năm, vừa giảm ồn và hút bụi vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc.

Hoa nguyệt quế nhỏ, màu trắng, mọc thành cụm và có hương thơm dễ chịu. Trong điều kiện sinh trưởng thuận lợi, cây có thể ra hoa nhiều đợt trong năm, tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Nhờ khả năng cắt tỉa và tạo dáng, nguyệt quế phù hợp với nhiều kiểu mặt tiền. Gia chủ có thể trồng cây trong chậu lớn, đặt hai bên lối vào hoặc tạo thành cụm cây xanh ở khu vực sân trước.

Trong phong thủy, nguyệt quế thường được xem là biểu tượng của may mắn, thành công và sự thịnh vượng. Nhiều gia đình trồng cây với mong muốn đón nhận những điều tốt lành.

Nguyệt quế ưa sáng, có thể sinh trưởng ở nơi có nắng hoặc bán râm. Cây thích đất tơi xốp, thoát nước tốt; người trồng nên tưới khi đất bắt đầu khô và cắt tỉa những cành mọc quá dày để duy trì dáng cây.

Cây xanh có thể góp phần cải thiện môi trường sống, nhưng hiệu quả giảm bụi và tiếng ồn không chỉ phụ thuộc vào tên loài cây. Mật độ tán lá, chiều cao, chiều rộng của mảng cây và khoảng cách với đường giao thông đều có vai trò quan trọng.

Nếu có đủ diện tích, gia chủ có thể bố trí nhiều lớp cây, kết hợp cây bụi thấp với cây có tán cao để tạo mảng xanh liên tục. Cách trồng này thường có ý nghĩa hơn việc chỉ đặt một chậu cây đơn lẻ trước cửa.