Những chậu hoa đẹp nhất, bền nhất và mang nhiều ý nghĩa nhất thường là những chậu được chính tay gia chủ vun trồng từ nhiều tháng trước, để đúng dịp Tết bung nở rực rỡ. Tự tay trồng và chăm sóc còn là cách để mỗi gia đình gửi gắm vào chậu hoa một lời cầu chúc cho năm mới an khang, thịnh vượng.

Dưới đây là 4 loại cây có thể khoe sắc vào dịp Tết nếu được chăm sóc đúng cách.

Cây hoa cúc

Hoa cúc (Chrysanthemum) là loại cây gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Với đủ sắc vàng, trắng, tím, hồng, đỏ, cúc không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa của sự trường thọ, may mắn và thịnh vượng.

Cây cúc với sắc vàng rực rỡ tượng trưng cho trường thọ, may mắn và tài lộc, thường được trồng từ tháng 8-10 âm lịch để đúng Tết bung nở.

Đặc biệt, theo quan niệm dân gian, cúc vàng tượng trưng cho tài lộc, giúp gia chủ “hút” may mắn và làm ăn phát đạt trong năm mới.

Với hoa cúc, thời điểm xuống giống phục vụ Tết tùy thuộc giống và thời gian sinh trưởng. Người trồng nên chọn cây giống khỏe, phù hợp với lịch thu hoạch dự kiến. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý ánh sáng, nước tưới và dinh dưỡng; một số giống cần được điều chỉnh thời gian chiếu sáng để hạn chế ra nụ quá sớm hoặc quá muộn.

Để cúc nở đúng dịp Tết, gia chủ cần chú ý đến chế độ “hãm” và “thúc”, tức là điều chỉnh ánh sáng và phân bón để cây ra nụ đúng thời điểm.

Cây cần được đặt ở nơi có nắng sáng, tưới nước đều đặn, bón phân định kỳ và ngắt ngọn để cây phân nhánh, cho nhiều bông hơn.

Cây đu đủ bonsai

Đu đủ bonsai (Carica papaya) là một trong những loại cây cảnh Tết độc đáo đang được ưa chuộng trong vài năm trở lại đây.

Thay vì những cây đu đủ cao lớn ngoài vườn, người ta tạo dáng, uốn thân để cây trở thành một tác phẩm bonsai nhỏ gọn, sai trĩu quả từ gốc đến ngọn.

Cây đu đủ bonsai nhỏ gọn nhưng sai trĩu quả là lựa chọn mới lạ, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và thịnh vượng trong năm mới.

Điều khiến đu đủ bonsai được yêu thích không chỉ ở vẻ ngoài lạ mắt mà còn ở ý nghĩa phong thủy: quả đu đủ sai trĩu tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, may mắn và thịnh vượng, đúng như tên gọi đu đủ thường được liên tưởng đến sự đủ đầy.

Đu đủ bonsai cần thời gian chuẩn bị dài, thường từ 7-8 tháng hoặc hơn tùy cách tạo dáng và điều kiện chăm sóc. Vì vậy, nếu muốn có cây đẹp vào dịp Tết, gia đình nên bắt đầu từ nhiều tháng trước. Ở thời điểm cận Tết, người trồng chủ yếu chăm sóc cây đã định hình, giữ độ ẩm phù hợp, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ quả để cây giữ được dáng đẹp.

Với một chút kiên nhẫn, đến giao thừa, chậu đu đủ bonsai nhỏ gọn sẽ sai trĩu quả chín vàng, sẵn sàng đặt ở phòng khách hay sảnh cơ quan, vừa làm điểm nhấn lạ mắt, vừa mang lời chúc một năm mới sung túc, đủ đầy cho cả gia đình.

Cây mai vàng

Với người dân miền Nam, mai vàng (Ochna integerrima) được xem là linh hồn của ngày Tết. Sắc vàng rực rỡ của mai tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc. Theo quan niệm dân gian, mai nở đúng giao thừa được tin là điềm báo một năm mới làm ăn phát đạt, gia đình sung túc.

Chính vì vậy, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra vài tháng để chăm chút cho một cây mai trước sân nhà, chờ đúng dịp Tết là khoe sắc.

Tháng 10 âm lịch là thời điểm vặt lá để mai bung nụ đúng dịp Tết, biểu tượng của mùa xuân phương Nam và điềm báo một năm mới phát đạt, sung túc.

Thời điểm bắt đầu chăm sóc mai cho Tết thường là sau khi kết thúc vụ hoa năm trước, tức khoảng tháng 2 - tháng 3 âm lịch.

Cây cần được cắt tỉa cành, tạo tán, bón phân và tưới nước đều đặn để hồi sức. Đến khoảng tháng 10 - tháng 11 âm lịch, gia chủ bắt đầu tuốt lá để kích thích cây ra nụ và điều chỉnh lượng nước, ánh sáng để mai nở đúng dịp Tết.

Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm, nhưng bù lại, một cây mai vàng nở rộ đúng giao thừa là món quà tinh thần vô giá cho cả gia đình.

Cây đào

Nếu mai vàng là biểu tượng của miền Nam thì đào (Prunus persica) lại là “nàng thơ” của Tết phương Bắc.

Sắc hồng phơn phớt của đào không chỉ đẹp mà còn tượng trưng cho may mắn, tình duyên viên mãn và sự khởi đầu mới. Người xưa tin rằng, một cành đào nở rộ trong nhà dịp Tết sẽ giúp xua đuổi tà khí, mang lại bình an và hạnh phúc cho cả gia đình.

Thời điểm lý tưởng để trồng và chăm đào cho Tết là khoảng tháng 8 - tháng 10 âm lịch. Cây ưa khí hậu mát mẻ, cần được đặt ở nơi có nắng sáng và thoáng gió.

Với đào, người trồng cần theo dõi tình trạng sinh trưởng và nụ hoa từ trước Tết nhiều tháng. Việc tuốt lá thường được tiến hành trước Tết khoảng 45-60 ngày, tùy giống và điều kiện thời tiết. Sau đó, cần theo dõi diễn biến của nụ để điều chỉnh chế độ chăm sóc, tránh áp dụng máy móc các biện pháp hãm hoặc thúc hoa.