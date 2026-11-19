Dưới đây là 4 loại cây đổi màu lá ấn tượng, vừa thân thuộc, dễ trồng trong vườn nhà, lại mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Cây bằng lăng

Bằng lăng (Lagerstroemia speciosa) vốn nổi tiếng với những chùm hoa tím mộng mơ vào mùa hè, nhưng ít ai biết rằng lá của nó cũng có “màn trình diễn” riêng vào cuối thu.

Khi tiết trời trở lạnh, lá bằng lăng chuyển từ xanh sang đỏ, rồi vàng trước khi rụng hết, chỉ còn lại những cành khẳng khiu và những chùm quả khô.

Đến cuối đông, chồi non lại nhú ra với màu đỏ nhạt, bóng bẩy, hứa hẹn một mùa hoa tím rực rỡ vào tháng 5.

Bằng lăng không chỉ đẹp với hoa tím mà còn ấn tượng với sắc lá đỏ vào cuối thu.

Bằng lăng là cây thân gỗ, ưa sáng, có thể trồng trong sân vườn hoặc chậu lớn. Trong phong thủy, sắc tím của hoa và sắc đỏ của lá non được xem là biểu tượng của may mắn, thủy chung và sự khởi đầu mới.

Với một cây bằng lăng trong vườn, gia chủ sẽ có hai lần “được ngắm” trong năm: một lần vào thu với lá đỏ và một lần vào hè với hoa tím. Cây dễ trồng, ít sâu bệnh, chỉ cần đất tơi xốp và nắng đủ là có thể sinh trưởng khỏe mạnh.

Cây lộc vừng

Lộc vừng (Barringtonia acutangula) là loại cây thân gỗ quen thuộc, được trồng nhiều ở cả ba miền, từ ven hồ, công viên đến sân vườn nhà phố.

Điều đặc biệt của loài cây này là vào mỗi độ cuối đông sang xuân, lá lộc vừng đồng loạt chuyển từ xanh sang vàng, rồi đỏ rực trước khi rụng để nhường chỗ cho chồi non mới.

Lộc vừng chuyển sắc vàng đỏ trước khi rụng lá, là loài cây thân thuộc báo hiệu mùa thay lá.

Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 2-3 tuần, tạo nên một khung cảnh thay áo ngoạn mục ngay trong khu vườn nhà.

Trong phong thủy, lộc vừng mang ý nghĩa của sự sinh sôi, may mắn và tài lộc, bởi tên gọi “lộc” đã hàm chứa ý nghĩa tốt lành.

Cây ưa sáng, dễ trồng và có thể sống tốt trong chậu lớn hoặc trồng trực tiếp xuống đất vườn. Chỉ cần một góc sân có nắng, gia chủ sẽ có một “chiếc đồng hồ báo mùa” tự nhiên, mỗi năm một lần khoe sắc rực rỡ.

Phong lá đỏ

Phong lá đỏ (Acer rubrum) có nguồn gốc Bắc Mỹ, nổi bật với tán lá chuyển vàng, cam và đỏ vào mùa thu. Tại Việt Nam, cây cần được thử nghiệm và lựa chọn điều kiện trồng phù hợp, đặc biệt ở những khu vực có khí hậu mát.

Điều đáng nói là phong lá đỏ đã được thuần giống và trồng thành công tại Việt Nam, đặc biệt ở những vùng có khí hậu mát mẻ như Sa Pa, Đà Lạt hay các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phong lá đỏ là “ngọn lửa” của mùa thu, tán lá chuyển từ xanh sang đỏ rực.

Thời điểm lý tưởng để trồng là từ đầu mùa thu đến cuối đông, khi nhiệt độ dao động 15-22°C, bởi đây là điều kiện hoàn hảo để cây bén rễ và lên màu đẹp nhất.

Trong phong thủy, sắc đỏ của lá phong thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho sự thay đổi tích cực, những khởi đầu mới và may mắn. Màu đỏ rực được xem là năng lượng mạnh mẽ giúp xua đuổi tà khí và thu hút vận may cho gia chủ.

Cây ưa đất ẩm, thoát nước tốt và khí hậu mát mẻ; chỉ cần đặt ở nơi có nắng sáng hoặc nắng tán xạ, tránh úng nước là cây sẽ giữ được bộ lá rực rỡ suốt mùa thu.

Với khoảng sân nhỏ hay ban công rộng, một chậu phong lá đỏ không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn là “lá bùa” tinh thần cho một mùa mới hanh thông.

Cây thường xuân

Thường xuân (Parthenocissus quinquefolia), là loài cây leo rụng lá, nổi bật với khả năng đổi màu vào mùa thu. Từ sắc xanh trong mùa sinh trưởng, các lá kép gồm 5 lá chét chuyển dần sang đỏ thẫm, đỏ tía hoặc đỏ cam khi thời tiết se lạnh.

Tốc độ leo bám nhanh và khả năng che phủ lớn giúp cây trở thành “tấm màn xanh” tự nhiên, vừa giảm nắng vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Trong phong thủy, thường xuân được xem là biểu tượng của tài lộc sinh sôi, thịnh vượng.

Cây ưa nắng hoặc nắng tán xạ, tưới nước vừa phải, lại rất dễ nhân giống bằng cành. Chỉ cần một góc tường nhỏ vào đầu mùa thu, đến cuối thu là khu vườn đã có một mảng xanh, đỏ rực rỡ, vừa làm mát không gian, vừa mang ý nghĩa tốt lành cho cả năm.