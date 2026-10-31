4 loại cá tốt cho tim mạch và xương khớp, giàu omega-3, có loại rẻ tiền bán đầy chợ Việt nhiều người thường ăn

Cá là thực phẩm quen thuộc, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình. Với hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao, cá có thể được sử dụng để nấu canh, kho, hấp, nướng hoặc chiên tùy theo sở thích.

Đặc biệt, một số loại cá chứa axit béo omega-3, bao gồm EPA và DHA, có vai trò quan trọng đối với hoạt động của tim và não. Bên cạnh đó, canxi là khoáng chất cần thiết để duy trì xương, răng chắc khỏe, trong khi vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi. Dưới đây là 4 loại cá đáng bổ sung vào thực đơn gia đình.

1. Cá nục

Cá nục là loại cá biển quen thuộc, được bày bán phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị. Với phần thịt chắc, ngọt và giá tương đối bình dân, cá nục từ lâu đã trở thành nguyên liệu của nhiều món ăn trong bữa cơm người Việt.

Không chỉ ngon miệng, cá nục còn cung cấp protein cùng các axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hoạt động của tim mạch và não bộ khi được bổ sung trong chế độ ăn uống cân đối.

Cá nục cũng chứa canxi, tuy nhiên lượng canxi trong phần thịt không cao bằng các loại cá nhỏ có thể ăn cả xương. Vì vậy, người dùng nên kết hợp cá nục với rau xanh, sữa, đậu phụ và những thực phẩm giàu canxi khác.

Khi chọn mua, nên ưu tiên những con cá có mắt trong, mang đỏ hồng, thân chắc và da sáng bóng. Cá nục có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như kho cà chua, kho thơm, hấp gừng, nướng hoặc nấu canh chua.

2. Cá hồi

Cá hồi được nhiều người yêu thích nhờ phần thịt mềm, béo và giá trị dinh dưỡng cao. Đây là một trong những loại cá nổi tiếng với hàm lượng omega-3 đáng kể, đặc biệt là EPA và DHA.

Ngoài chất béo có lợi, cá hồi còn cung cấp protein, vitamin D và các vitamin nhóm B. Trong đó, vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi, góp phần duy trì sức khỏe xương.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần thịt cá hồi không phải nguồn canxi đặc biệt dồi dào. Giá trị nổi bật của loại cá này chủ yếu nằm ở omega-3, protein và vitamin D.

Khi mua cá hồi, nên chọn miếng thịt có màu sắc tự nhiên, thớ thịt săn chắc, bề mặt không nhớt và không có mùi bất thường.

Cá hồi có thể dùng để áp chảo, nướng, hấp, nấu cháo hoặc kết hợp với rau củ. Nếu muốn hạn chế lượng dầu mỡ bổ sung, nên ưu tiên cách chế biến đơn giản như hấp hoặc nướng.

3. Cá cơm

Dù có kích thước nhỏ, cá cơm lại chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đây là nguồn cung cấp protein, omega-3 và đặc biệt có thể bổ sung canxi khi được chế biến để ăn cả phần xương.

Khác với nhiều loại cá lớn thường phải bỏ xương trước khi ăn, cá cơm có bộ xương nhỏ. Khi được nấu chín và làm mềm đúng cách, người dùng có thể ăn gần như nguyên con, qua đó tận dụng thêm lượng canxi từ xương cá.

Loại cá này có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như cá cơm kho tiêu, rim mắm, chiên giòn hoặc nấu canh.

Khi mua cá cơm tươi, nên chọn những con còn nguyên vẹn, màu sắc tự nhiên, thân không bị mềm nhũn hay có mùi lạ. Với cá cơm khô, cần chú ý đến độ mặn và điều kiện bảo quản. Những sản phẩm đã được tẩm ướp nhiều muối hoặc đường nên sử dụng vừa phải, nhất là với người cần kiểm soát huyết áp.

4. Cá mòi

Cá mòi là loại cá nhỏ có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đặc biệt nhờ chứa omega-3 và khả năng cung cấp canxi khi ăn cả phần xương mềm.

Loại cá này cung cấp các axit béo EPA và DHA, đồng thời bổ sung protein và vitamin D. Sự kết hợp giữa các dưỡng chất giúp cá mòi trở thành lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn đa dạng, hướng tới chăm sóc sức khỏe tim mạch và hệ xương.

Đặc biệt, cá mòi đóng hộp còn nguyên xương mềm có thể cung cấp lượng canxi đáng kể. Tuy nhiên, hàm lượng canxi thay đổi tùy sản phẩm, không nên mặc định cá mòi tươi đã bỏ xương cũng giàu canxi tương đương.

Trong ẩm thực, cá mòi thường được chế biến thành các món kho cà chua, kho tiêu, sốt cà hoặc nướng.

Khi chọn cá mòi tươi, nên ưu tiên cá có mắt trong, thân chắc, da sáng và không có mùi ôi. Nếu sử dụng cá mòi đóng hộp, cần kiểm tra hạn sử dụng và lượng natri ghi trên bao bì để tránh tiêu thụ quá nhiều muối.

Ăn cá thế nào để tận dụng tốt giá trị dinh dưỡng?

Dù đều chứa những dưỡng chất có lợi, mỗi loại cá lại có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Cá hồi và cá nục nổi bật với omega-3, trong khi cá cơm và cá mòi có thể cung cấp thêm lượng canxi đáng kể nếu phần xương mềm được ăn một cách an toàn.

Để xây dựng chế độ ăn cân đối, nên luân phiên nhiều loại cá thay vì chỉ sử dụng một loại thường xuyên.

Khi chế biến, các món hấp, nướng hoặc kho vừa vị là những lựa chọn phù hợp để hạn chế lượng dầu mỡ và muối bổ sung. Với cá nhỏ, chỉ nên ăn cả xương khi xương đã đủ mềm, tránh nguy cơ hóc.

Ngoài ra, cần lựa chọn cá tươi, bảo quản đúng cách và nấu chín phù hợp. Cá đông lạnh nên có bao bì nguyên vẹn, không xuất hiện dấu hiệu rã đông rồi cấp đông lại.

Bổ sung cá vào thực đơn thường xuyên, kết hợp cùng rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu canxi khác là cách đơn giản giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng, góp phần chăm sóc sức khỏe lâu dài.