4 kiểu uống nước có thể gây hại thận

Thận đảm nhiệm vai trò lọc chất thải từ máu, điều hòa lượng nước và cân bằng điện giải trong cơ thể. Uống đủ nước giúp thận duy trì những chức năng này, nhưng không có nghĩa càng uống nhiều càng tốt. Lượng nước cần thiết ở mỗi người khác nhau, tùy thuộc vào tuổi tác, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Uống nước là thói quen thiết yếu mỗi ngày, nhưng cách uống không phù hợp có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Một số thói quen tưởng vô hại có thể gây bất lợi cho cơ thể, đặc biệt là thận.

Uống quá ít nước trong thời gian dài

Theo Times of India, khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, lượng nước tiểu có thể giảm và trở nên cô đặc hơn. Tình trạng mất nước kéo dài hoặc nghiêm trọng có thể làm giảm lượng máu đến thận, ảnh hưởng đến chức năng lọc và trong một số trường hợp dẫn đến tổn thương thận cấp.

Thiếu nước cũng làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có cơ địa dễ mắc bệnh. Khi nước tiểu cô đặc, các khoáng chất và muối có thể kết tinh, tạo thành sỏi.

Người bận rộn, thường xuyên làm việc trong phòng điều hòa, vận động nhiều hoặc làm việc ngoài trời nắng nóng có thể dễ quên uống nước. Một số dấu hiệu gợi ý cơ thể đang thiếu nước gồm khát, khô miệng, tiểu ít và nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, màu nước tiểu còn chịu ảnh hưởng của thực phẩm, thuốc và các yếu tố khác nên không thể dùng riêng dấu hiệu này để chẩn đoán.

Để hạn chế nguy cơ, nên uống nước đều đặn trong ngày, tăng lượng nước phù hợp khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi. Không nhất thiết phải đợi đến khi khát dữ dội mới uống.

Do thường xuyên bận rộn làm việc, nhiều người quên không uống nước. Ảnh: Shutterstock.

Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn

Theo Healthline, nếu thiếu nước gây bất lợi cho cơ thể, việc uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn cũng không an toàn. Khi lượng nước đưa vào vượt quá khả năng đào thải của thận, nồng độ natri trong máu có thể giảm xuống mức nguy hiểm, gây ra tình trạng hạ natri máu.

Tình trạng này có thể xuất hiện khi một người cố uống thật nhiều nước trong thời gian ngắn, chẳng hạn để hoàn thành một mục tiêu uống nước cố định hoặc bù nước quá mức sau vận động. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (NKF), triệu chứng có thể gồm buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, lú lẫn; trường hợp nặng có thể gây co giật và đe dọa tính mạng.

Nguy cơ đáng lưu ý hơn ở người có chức năng thận suy giảm hoặc mắc một số bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng cân bằng nước và điện giải. Những người này có thể cần giới hạn lượng nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Vì vậy, không nên ép bản thân uống một lượng nước lớn chỉ vì cho rằng điều đó giúp "thải độc" hoặc làm sạch thận. Nên chia lượng nước uống trong ngày, điều chỉnh theo nhu cầu và tránh uống dồn quá nhiều trong thời gian ngắn.

Thường xuyên thay nước lọc bằng nước ngọt

Nước ngọt có đường, trà sữa và nhiều loại đồ uống đóng chai có thể khiến lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể tăng lên đáng kể nếu được sử dụng thường xuyên. Đây không phải lựa chọn thay thế tối ưu cho nước lọc.

Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và đái tháo đường type 2. Đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, dẫn đến bệnh thận do đái tháo đường.

Đồ uống nhiều đường cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề chuyển hóa khác, gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe thận. Một số loại nước ngọt có gas còn chứa nhiều phospho dưới dạng phụ gia phosphate.

Để bảo vệ sức khỏe, nên ưu tiên nước lọc và hạn chế đồ uống nhiều đường. Người đã mắc bệnh thận mạn cần chú ý thành phần dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm và trao đổi với bác sĩ về những loại đồ uống phù hợp với tình trạng của mình.

Chỉ khát mới uống nước​

Một trong những sai lầm phổ biến là chỉ khi khát mới uống. Thực tế, khi ở trong trạng thái thiếu nước kéo dài, nồng độ máu cô đặc lại làm gia tăng độ nhớt, buộc tim phải co bóp mạnh hơn để duy trì tuần hoàn. Đồng thời, các tế bào thận cũng rơi vào tình trạng thiếu chất lỏng, khiến quá trình đào thải độc tố bị cản trở. Việc duy trì thói quen nhịn uống thường xuyên làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận mạn tính.

Chính vì vậy, mỗi người nên chủ động uống đủ nước trước khi cơ thể đòi hỏi, đừng để cơ thể rơi vào tình trạng khát khô mới uống. Tốt nhất là uống đều đặn trong suốt cả ngày, khoảng một tiếng uống một lần.