4 kiểu tóc giúp chị em 'nâng tầm' diện mạo mà chẳng cần tốn công chăm sóc hay tạo kiểu cầu kỳ

Một kiểu tóc phù hợp có thể tạo nên khác biệt đáng kể cho diện mạo, giúp gương mặt trông hài hòa và phong cách cá nhân được thể hiện rõ nét hơn. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng có đủ thời gian sấy phồng, uốn lọn hay sử dụng nhiều sản phẩm tạo kiểu mỗi ngày. Thay vì chạy theo những xu hướng phức tạp, chị em nên ưu tiên kiểu tóc phù hợp với chất tóc, đường nét khuôn mặt và thói quen sinh hoạt.

1. Tóc lob

Tóc lob là lựa chọn đáng thử nếu chị em muốn làm mới diện mạo mà vẫn giữ được nét nữ tính. Độ dài vừa chạm vai giúp mái tóc trông gọn gàng, hiện đại, đồng thời tạo cảm giác phần cổ thanh thoát hơn. So với tóc dài, kiểu tóc này nhẹ nhàng, ít vướng víu và dễ kết hợp với nhiều phong cách trang phục.

Điểm cộng của tóc lob là không cần uốn xoăn cầu kỳ vẫn có thể tạo vẻ ngoài thời thượng.Để tóc đẹp tự nhiên, chị em nên chọn độ dài và đường cắt phù hợp với chất tóc. Phần đuôi tỉa nhẹ giúp mái tóc mềm mại hơn, trong khi đường cắt gọn tạo cảm giác dày dặn. Sau khi gội, chỉ cần sấy khô chân tóc và chỉnh nhẹ phần đuôi là có thể tự tin xuống phố.

Tóc lob mang đến vẻ ngoài hiện đại, gọn gàng mà vẫn nữ tính. Độ dài vừa phải giúp chị em dễ chăm sóc, kết hợp trang phục thanh lịch hay năng động đều đẹp.

2. Tóc layer mái bay

Sự kết hợp giữa các lớp tóc tỉa layer và phần mái bay ôm nhẹ hai bên gương mặt giúp kiểu tóc này luôn được yêu thích. Những lớp tóc có độ dài khác nhau tạo chuyển động tự nhiên, tránh cảm giác nặng nề, trong khi phần mái giúp tổng thể mềm mại hơn.

Tóc layer mái bay có thể kết hợp với tóc dài hoặc tóc ngang vai, tùy sở thích và chất tóc. Để hạn chế thời gian tạo kiểu, chị em nên yêu cầu thợ cắt phần mái có độ dài phù hợp, tránh quá ngắn hoặc quá dày. Sau khi gội, có thể sấy nhẹ phần chân tóc và chỉnh mái bằng lược tròn nếu cần. Đặc biệt, không nên tỉa layer quá nhiều nếu tóc mỏng, bởi phần đuôi có thể trông thiếu độ dày.

Tóc layer mái bay tạo độ bồng bềnh tự nhiên, giúp đường nét gương mặt trông mềm mại, thanh thoát hơn. Kiểu tóc này dễ kết hợp với nhiều phong cách, đặc biệt phù hợp với chị em yêu thích vẻ nữ tính.

3. Tóc dài uốn sóng lơi

Tóc dài uốn sóng lơi là gợi ý dành cho những chị em yêu thích vẻ nữ tính nhưng vẫn muốn diện mạo có điểm nhấn. Những lọn sóng lớn, mềm mại tạo độ bồng bềnh cho mái tóc, giúp tổng thể trông tự nhiên hơn kiểu xoăn nhỏ hoặc xoăn quá rõ.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp khi kết hợp với váy liền, áo blouse hoặc trang phục có chất liệu mềm mại. Để tóc giữ được độ mềm mại, chị em nên ưu tiên những lọn sóng lớn thay vì xoăn quá chặt. Sau khi gội, hãy dùng sản phẩm dưỡng phù hợp và hạn chế chải tóc quá mạnh khiến sóng bị mất phom.

Những lọn sóng lớn, mềm mại giúp mái tóc dài trông bồng bềnh, nữ tính mà không quá cầu kỳ. Khi kết hợp cùng váy liền hoặc áo blouse, kiểu tóc này càng tôn lên vẻ dịu dàng, cuốn hút.

4. Tóc ngang vai đuôi cụp

Tóc ngang vai đuôi cụp là lựa chọn phù hợp với những chị em yêu thích diện mạo gọn gàng, nhẹ nhàng mà không muốn cắt tóc quá ngắn. Phần đuôi ôm vào trong tạo đường nét chỉn chu, giúp mái tóc có phom rõ ràng và dễ kết hợp với nhiều phong cách.

Để kiểu tóc đẹp tự nhiên, nên chọn độ dài phù hợp với chất tóc và yêu cầu thợ cắt phần đuôi có độ ôm vừa phải. Sau khi gội, chị em có thể sấy nhẹ theo hướng cụp vào trong để tóc giữ phom tốt hơn. Nếu không muốn dùng nhiệt thường xuyên, hãy ưu tiên đường cắt phù hợp để mái tóc vẫn gọn gàng khi khô tự nhiên.

Tóc ngang vai đuôi cụp ghi điểm nhờ phom dáng gọn gàng, chỉn chu và dễ ứng dụng. Chị em có thể để tự nhiên hoặc sấy nhẹ phần đuôi, kết hợp nhiều phong cách trang phục mà vẫn trẻ trung.