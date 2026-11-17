Dưới đây là 4 kiểu giường ngủ bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua, dù chúng có vẻ ngoài khá cuốn hút.

Giường gỗ thông

Giường gỗ thông thường có giá thành tương đối dễ tiếp cận, mẫu mã đa dạng, phù hợp với những người yêu thích phong cách nội thất tự nhiên, đơn giản. Tuy nhiên, đây không hẳn là lựa chọn lý tưởng trong mọi trường hợp.

Trước hết, một số loại gỗ thông có mùi nhựa thông đặc trưng do chứa tinh dầu tự nhiên. Mùi này có thể khá rõ ở sản phẩm mới, đặc biệt khi đặt trong phòng kín hoặc không gian thông thoáng kém. Với người nhạy cảm với mùi, đây có thể là yếu tố gây khó chịu khi nghỉ ngơi. Vì vậy, trước khi mua, bạn nên trực tiếp kiểm tra mùi của sản phẩm và tìm hiểu quy trình xử lý, sấy khô gỗ.

Một điểm cần lưu ý khác là gỗ thông thuộc nhóm gỗ mềm, dễ gia công nhưng khả năng chịu va đập và chống trầy xước thường không cao bằng nhiều loại gỗ cứng. Nếu kết cấu khung giường, mối nối hoặc phụ kiện lắp ráp không được gia công chắc chắn, giường có thể nhanh xuống cấp, phát ra tiếng kêu hoặc bị lỏng sau một thời gian sử dụng.

Nếu vẫn yêu thích vẻ đẹp mộc mạc của gỗ thông, bạn nên ưu tiên sản phẩm đã được xử lý kỹ, khung giường chắc chắn, các mối nối kín và có chính sách bảo hành rõ ràng.

Gỗ thông dễ gia công nhưng khả năng chịu va đập và chống trầy xước thường không cao

Giường bọc da

Giường bọc da thường tạo cảm giác sang trọng, êm ái và có phần đầu giường lớn, mềm mại. Thiết kế này phù hợp với những phòng ngủ theo phong cách cổ điển hoặc tân cổ điển. Tuy nhiên, vẻ ngoài bắt mắt không đồng nghĩa với việc đây là lựa chọn tiện dụng cho mọi gia đình.

Trên thị trường, nhiều sản phẩm sử dụng da công nghiệp, phổ biến là da PU, thay vì da thật. Chất lượng giữa các loại da PU có thể chênh lệch đáng kể. Với vật liệu kém chất lượng, bề mặt bọc dễ bị bong tróc, nứt hoặc phai màu sau thời gian sử dụng, nhất là khi thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, nhiệt độ cao và mồ hôi.

Ngoài lớp bọc bên ngoài, phần đệm bên trong đầu giường cũng cần được quan tâm. Nếu sử dụng mút chất lượng thấp, phần tựa có thể nhanh xẹp, mất độ đàn hồi, khiến giường không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu.

Giường bọc da cũng đòi hỏi việc vệ sinh đúng cách. Bụi bẩn, mồ hôi và vết bám trên bề mặt cần được làm sạch định kỳ bằng sản phẩm phù hợp với chất liệu, tránh dùng hóa chất mạnh gây hỏng lớp phủ.

Nếu phòng ngủ có diện tích nhỏ hoặc bạn thích phong cách nội thất tối giản, một chiếc giường gỗ hoặc gỗ công nghiệp chất lượng tốt có thể là lựa chọn gọn gàng, dễ phối hợp hơn.

Giường không có đầu giường

Những chiếc giường ngủ không có đầu giường thường được ưa chuộng nhờ thiết kế đơn giản, tiết kiệm diện tích và có giá thành tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, kiểu dáng này có thể gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Khi muốn ngồi tựa lưng đọc sách, xem điện thoại hoặc thư giãn trên giường, người dùng sẽ không có điểm tựa cố định. Nếu dựa trực tiếp vào tường, bề mặt tường dễ bị bám bẩn do mồ hôi, dầu từ tóc và ma sát thường xuyên. Về lâu dài, khu vực phía sau giường có thể xuất hiện những vết ố khó làm sạch.

Để khắc phục, nhiều người phải mua thêm gối tựa lớn hoặc đệm kê lưng. Tuy nhiên, những món đồ này có thể chiếm thêm diện tích, dễ xê dịch và khiến giường ngủ trở nên lỉnh kỉnh hơn.

Nếu yêu thích phong cách tối giản, bạn không nhất thiết phải chọn đầu giường lớn hay cầu kỳ. Một thiết kế đầu giường mỏng, thấp, đường nét đơn giản vẫn có thể tạo điểm nhấn cho căn phòng, đồng thời mang lại chỗ tựa cần thiết khi sử dụng.

Giường ngủ không có đầu giường tối giản nhưng lại thiếu chỗ tựa

Giường chân thấp

Giường chân thấp thường tạo cảm giác hiện đại, thanh thoát và giúp phòng ngủ trông rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khoảng trống bên dưới giường đôi khi lại trở thành điểm bất tiện trong quá trình vệ sinh.

Với những mẫu giường có gầm thấp, bụi bẩn dễ tích tụ bên dưới nhưng chổi, cây lau nhà hoặc robot hút bụi lại khó tiếp cận. Người dùng có thể phải dịch chuyển giường hoặc cúi người vệ sinh bằng tay, khá mất công nếu phải thực hiện thường xuyên.

Một vấn đề khác là chiều cao tổng thể của giường. Nếu khung giường thấp kết hợp với nệm mỏng, mặt giường có thể quá sát sàn, khiến việc ngồi xuống, đứng lên không thoải mái, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc người gặp khó khăn khi vận động.

Do đó, thay vì chỉ nhìn vào kiểu dáng, bạn nên tính cả chiều cao của khung và nệm trước khi mua. Nếu muốn giữ thiết kế thấp, hãy chọn mẫu có khoảng hở gầm đủ để dụng cụ vệ sinh có thể tiếp cận hoặc cân nhắc loại giường sát sàn hoàn toàn để tránh tạo ra khe hẹp khó làm sạch.