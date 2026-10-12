4 kiểu bữa sáng ngon miệng nhưng ăn nhiều càng dễ sinh bệnh

Nhiều người chọn bữa sáng nhanh gọn, tiện lợi nhưng thiếu dinh dưỡng hoặc quá nhiều tinh bột và chất béo xấu. Ảnh: TVBS.

Sau một đêm dài nhịn ăn, bữa sáng giúp cơ thể có lại năng lượng để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, nhiều người chọn cách ăn sáng sơ sài, ưu tiên những món làm nhanh, mua nhanh nhưng nghèo dinh dưỡng.

Không chỉ việc bỏ bữa, ăn sáng thiếu lành mạnh cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Về lâu dài, thói quen này làm tăng nguy cơ mệt mỏi, tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh những thực phẩm dưới đây trong bữa sáng.

Cháo trắng ăn kèm bánh quẩy

Tưởng là món nhẹ bụng, nhưng thực tế bữa này chủ yếu cung cấp tinh bột hấp thu nhanh từ cháo trắng, còn bánh quẩy lại chứa nhiều chất béo xấu. Nếu ăn thường xuyên, cơ thể dễ thiếu chất xơ, vitamin và protein, đồng thời dễ tích mỡ và tăng đường huyết sau bữa ăn. Từ đó, nguy cơ béo phì, tiểu đường và gan nhiễm mỡ cũng tăng theo.

Trứng chiên với xúc xích, thịt chế biến sẵn

Kiểu ăn sáng tiện lợi này thường giàu cholesterol và chất béo bão hòa. Chiên rán ở nhiệt độ cao còn sinh ra các chất oxy hóa gây tổn thương thành mạch. Duy trì thói quen này lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Xúc xích, thịt nguội, đồ chiên rán nhiều muối, mỡ bão hòa. Ăn đều đặn mỗi sáng có thể gây hại cho tim mạch và đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Ngũ cốc, yến mạch đóng gói sẵn

Dù được quảng cáo là lành mạnh, nhiều sản phẩm ngũ cốc đóng gói lại chứa dầu thực vật tinh luyện, đường fructose và chất tạo ngọt. Các thành phần này khiến đường huyết biến động mạnh, đồng thời làm tăng gánh nặng chuyển hóa mỡ máu. Nếu muốn dùng ngũ cốc, nên ưu tiên loại nguyên hạt chưa tinh chế, ít đường và ăn kèm rau củ quả tươi.

Bánh ngọt, bánh nướng

Donut, bánh mì ngọt hay bánh kem thường chứa nhiều bơ, nhất là margarine công nghiệp - nguồn chất béo chuyển hóa (trans fat) có hại. Loại chất béo này làm tăng cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL), qua đó thúc đẩy quá trình xơ cứng mạch máu và bệnh tim mạch. Ăn những món này vào buổi sáng còn khiến cơ thể nhanh đói trở lại, dễ dẫn đến thói quen ăn vặt thiếu lành mạnh trong ngày.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bữa sáng nên cân đối giữa tinh bột, chất đạm, chất béo tốt, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và đồ chiên rán nhiều dầu để bữa sáng thực sự lành mạnh, giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày.