4 kiểu ăn sáng nên hạn chế nếu muốn bảo vệ sức khỏe lá gan

4 món ăn sáng có thể gây hại sức khỏe

Khi nhắc đến những yếu tố gây hại cho gan, nhiều người thường nghĩ ngay đến rượu bia. Tuy nhiên, chế độ ăn uống mất cân đối, thừa năng lượng và ít vận động cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Bữa sáng là một phần trong chế độ ăn hằng ngày. Thay vì chỉ chú ý ăn no, mỗi người nên quan tâm đến thành phần dinh dưỡng và hạn chế những lựa chọn chứa quá nhiều đường, chất béo hoặc muối.

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Quẩy, bánh rán, xôi chiên và các món ăn nhanh chiên ngập dầu là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào buổi sáng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng những món này, đặc biệt khi khẩu phần có nhiều năng lượng nhưng ít chất xơ, cơ thể có thể tích lũy lượng mỡ dư thừa.

Chế độ ăn giàu năng lượng, chất béo bão hòa và thực phẩm chiên rán thường xuyên có thể góp phần làm tăng cân, rối loạn chuyển hóa và nguy cơ gan nhiễm mỡ. Việc sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần còn làm phát sinh các sản phẩm oxy hóa không có lợi cho sức khỏe.

Dù vậy, không thể kết luận một món ăn chiên rán gây tổn thương gan ngay sau khi ăn hoặc có mức độ nguy hiểm tương đương rượu bia. Tác động còn phụ thuộc vào lượng ăn, tần suất sử dụng và chế độ sinh hoạt tổng thể.

Để bữa sáng cân đối hơn, nên hạn chế món chiên ngập dầu, thay bằng thực phẩm luộc, hấp hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải.

Bánh ngọt và đồ uống nhiều đường

Bánh kem, bánh ngọt, trà sữa, nước ngọt và một số loại ngũ cốc ăn liền có thể chứa nhiều đường bổ sung. Nếu tiêu thụ thường xuyên, lượng đường dư thừa góp phần làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể, thúc đẩy tích tụ mỡ và làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Trong đó, fructose có nhiều trong đường ăn và các loại siro chứa fructose. Khi được tiêu thụ quá mức, fructose có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo tại gan. Đây là một trong những cơ chế liên quan đến sự phát triển của gan nhiễm mỡ.

Không phải mọi loại trái cây hay thực phẩm chứa đường đều có tác động giống nhau. Trái cây nguyên quả còn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, trong khi nước ngọt và đồ uống nhiều đường thường cung cấp năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng hơn.

Vì vậy, nên hạn chế đồ uống có đường, chọn trái cây tươi thay cho nước ép đóng chai có thêm đường và kiểm tra thành phần dinh dưỡng của ngũ cốc ăn sáng.

Mì ăn liền, xúc xích và thực phẩm chế biến sẵn

Mì ăn liền, xúc xích, lạp xưởng và các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều muối. Nếu ăn thường xuyên, khẩu phần này có thể khiến tổng lượng natri trong ngày vượt mức khuyến nghị, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Một số sản phẩm chế biến sẵn có thể chứa lượng muối đáng kể, vì vậy người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin trên bao bì.

Cần phân biệt tác động của muối với tác động của chất béo và đường đối với gan. Không có cơ sở để khẳng định một bữa sáng nhiều muối lập tức làm rối loạn tuần hoàn máu qua gan hoặc trực tiếp đẩy nhanh quá trình xơ hóa gan ở người khỏe mạnh.

Nếu thường xuyên ăn mì ăn liền, có thể bổ sung rau, trứng hoặc nguồn đạm phù hợp, đồng thời hạn chế gói gia vị. Tuy nhiên, nên ưu tiên thay đổi thực đơn đa dạng thay vì dùng mì ăn liền làm bữa sáng hằng ngày.

Cà phê, trà sữa và đồ uống nhiều đường

Cà phê đá hay trà lạnh không mặc nhiên gây hại cho gan chỉ vì được dùng lạnh. Hiện không có cơ sở khoa học vững chắc để khẳng định đồ uống lạnh vào buổi sáng làm giảm lưu lượng máu đến gan, khiến tế bào gan thiếu oxy mạn tính hoặc làm suy giảm khả năng thải độc.

Điều đáng quan tâm hơn là thành phần của đồ uống. Cà phê thêm nhiều sữa đặc, siro hoặc đường có thể làm tăng lượng năng lượng nạp vào. Trà sữa cũng thường chứa đường bổ sung và có thể đi kèm nhiều năng lượng nếu sử dụng thường xuyên.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, cà phê không thêm hoặc chỉ thêm ít đường có thể là lựa chọn phù hợp nếu dung nạp tốt. Người nhạy cảm với caffeine nên hạn chế lượng uống và tránh dùng vào thời điểm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ăn sáng thế nào để có lợi cho gan?

Để hỗ trợ sức khỏe gan, điều quan trọng không phải là dùng một loại thực phẩm hay đồ uống đặc biệt mà là duy trì chế độ ăn cân đối trong thời gian dài.

Bữa sáng nên kết hợp nguồn tinh bột giàu chất xơ như yến mạch, bánh mì nguyên cám hoặc khoai lang với protein từ trứng, sữa chua không đường, đậu hoặc các thực phẩm phù hợp khác. Có thể bổ sung rau xanh và trái cây nguyên quả để tăng lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Bên cạnh đó, nên hạn chế đồ uống có đường, tránh ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng và duy trì vận động thường xuyên. Người thừa cân, mắc tiểu đường hoặc rối loạn mỡ máu cần chú ý kiểm soát các yếu tố nguy cơ vì đây là những vấn đề có liên quan đến gan nhiễm mỡ.

Không có món ăn sáng đơn lẻ nào được chứng minh là “phá gan hơn rượu bia”. Rượu bia vẫn là yếu tố nguy cơ quan trọng đối với nhiều bệnh gan. Muốn bảo vệ lá gan, mỗi người cần nhìn vào tổng thể chế độ ăn, cân nặng, mức độ vận động và thói quen sử dụng rượu bia, thay vì lo ngại thái quá về nhiệt độ của thức ăn.