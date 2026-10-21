4 không khi uống trà tránh nguy cơ hình thành sỏi thận

Thưa bác sĩ, tôi có thói quen uống trà hằng ngày nhưng lo ngại uống trà không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Xin bác sĩ tư vấn nên uống trà như thế nào giảm nguy cơ hình thành sỏi thận? Xin cảm ơn bác sĩ! (Lê Dũng- Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) tư vấn:

Trà là thức uống quen thuộc, mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, uống trà quá đặc, ngâm trà quá lâu hoặc sử dụng với tần suất cao có thể làm tăng lượng oxalate đưa vào cơ thể, một yếu tố liên quan đến sự hình thành sỏi thận ở một số người. Để hạn chế nguy cơ, người uống trà cần chú ý cách pha và lượng trà sử dụng mỗi ngày.

1. Không uống trà quá đặc

Trà pha quá đặc có thể chứa hàm lượng oxalate cao hơn, tùy loại trà và cách pha. Oxalate kết hợp với canxi trong nước tiểu có thể tạo thành tinh thể canxi oxalate, một thành phần phổ biến của sỏi thận.

Vì vậy, người có nguy cơ hình thành sỏi thận nên tránh pha trà quá đặc, ưu tiên trà có nồng độ vừa phải.

Trà đặc quá dẫn tới nạp nhiều oxalat có thể gây sỏi thận. Ảnh: Hoa Linh.

2. Không ngâm trà quá lâu

Thời gian ngâm trà cũng ảnh hưởng đến lượng oxalate được giải phóng vào nước. Trà ngâm càng lâu có thể làm tăng lượng oxalate hòa tan, tùy loại trà và điều kiện pha.

Do đó, bạn nên pha trà trong thời gian vừa đủ, có thể tham khảo thời gian dưới 5 phút theo hướng dẫn của bác sĩ, thay vì ngâm lá trà quá lâu mới uống.

3. Không uống trà khi bụng đói

Uống trà khi bụng đói có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào, khó chịu hoặc buồn nôn, đặc biệt khi trà đậm và chứa nhiều caffeine.

Vì vậy, người có dạ dày nhạy cảm nên tránh uống trà lúc đói, có thể uống sau bữa ăn hoặc khi đã ăn nhẹ. Đây chủ yếu là lưu ý để hạn chế khó chịu đường tiêu hóa, không phải biện pháp trực tiếp phòng ngừa sỏi thận.

4. Không uống trà thay nước lọc

Nhiều người có thói quen uống trà thay nước lọc, uống nhiều lần với lượng lớn có thể làm tăng tổng lượng oxalate đưa vào cơ thể, nhất là khi thường xuyên sử dụng trà đậm. Vì vậy, mọi người nên điều chỉnh lượng trà phù hợp, tránh uống quá nhiều trong ngày.

Đặc biệt, bạn cần uống đủ nước để duy trì lượng nước tiểu phù hợp, hạn chế sự cô đặc của các chất có thể kết tinh tạo sỏi. Người từng bị sỏi thận hoặc có nguy cơ cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn uống và lượng nước cần bổ sung.

Tốt nhất, bạn nên pha loãng, điều chỉnh lượng trà phù hợp với nhu cầu và thể trạng. Việc giảm nồng độ trà có thể giúp hạn chế lượng oxalate nạp vào cơ thể.

Lưu ý, để giảm nguy cơ sỏi thận, bạn cần kết hợp uống đủ nước, ăn uống cân đối và điều chỉnh chế độ ăn theo loại sỏi cũng như tình trạng sức khỏe của từng người.