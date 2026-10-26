4 khách mời tại siêu concert của Tùng Dương được tiết lộ, ai là 'sít-rịt' cuối?

Theo thông tin từ họp báo, concert Bay Về Phía Mặt Trời của Tùng Dương có đến 5 ô khách mời. Phùng Khánh Linh và Grey D là hai cái tên được xác nhận đầu tiên, hứa hẹn mang đến màu sắc độc đáo và tươi mới. Hòa Minzy là chủ nhân của "ô trống" thứ 3. Cô sẽ xuất hiện trong chương nhạc Cội nguồn - Di sản, hướng đến tôn vinh văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Khán giả đều tò mò bản hit nào sẽ được Grey D và Phùng Khánh Linh đem đến concert của Tùng Dương. Ngoài ra, chủ nhân hit Giả Vờ cũng bật mí đã sáng tác ca khúc dành riêng cho divo khi nhận được lời mời.

Hòa Minzy được biết đến là người em, người đồng nghiệp thân thiết với Tùng Dương. Sự đồng điệu của hai người dự kiến sẽ đem đến sự bùng nổ cho chương "Cội nguồn - Di sản".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là khách mời thứ 4 được tiết lộ. Theo Tùng Dương, ban đầu anh dự định giữ kín sự xuất hiện của Anh Tài Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, nam ca sĩ đổi ý, quyết định công bố thông tin này sớm hơn với mong muốn chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng người bạn thân thiết trong một cột mốc âm nhạc đáng nhớ.

Mối duyên để có một tình bạn đặc biệt giữa "bộ đôi 1983" - Anh Tài và divo bắt nguồn từ bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình khi anh biểu diễn trong concert Tổ quốc trong tim. Gần nhất, Tùng Dương thể hiện ca khúc Khát vọng vinh quang cũng do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, cũng tại SVĐ Mỹ Đình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ gắn bó với chương "Cội nguồn - Di sản" nơi divo sẽ trình diễn một loạt sáng tác của "Anh tài". Tuy nhiên, nam nhạc sĩ sẽ xuất hiện như thế nào và với vai trò cụ thể ra sao trong chương trình vẫn được Tùng Dương và ê-kíp sản xuất giữ kín. "Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!" - "Chúa tể spoil" Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Như vậy, Tùng Dương đã bật mí 4/5 khách mời và chỉ còn 1 "ô trống" chưa được tiết lộ. Ai sẽ là "sít-rịt" cuối cùng hay liệu rằng, "ô trống" thứ 5 vẫn chưa phải là tất cả tại concert này?

Concert Bay Về Phía Mặt Trời là đêm diễn lớn nhất sự nghiệp của Tùng Dương, đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật. Anh đầu tư sân khấu dài 90m, cùng gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn.

Concert Bay Về Phía Mặt Trời diễn ra vào tối 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Vé được mở bán qua Cticket.