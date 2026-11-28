4 kết quả quan trọng của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11
Chiều ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái đã đồng chủ trì buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.
Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11; cùng chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội, bao gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/4-ket-qua-quan-trong-cua-phien-hop-hoi-dong-cptpp-lan-thu-11-483019.media