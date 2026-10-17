4 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani 2026

Theo kết quả công bố tại lễ trao giải, đoàn Việt Nam giành một huy chương Vàng, hai huy chương Bạc và một huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026), diễn ra từ ngày 10-17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự FiPhO 2026. Từ trái qua phải: PGS.TS Phạm Văn Hải, em Trương Bá Chí Thành, em Lê Bá Tuấn Việt, em Tăng Hạo Nhiên, em Lê Hồng Nhân, tình nguyện viên và PGS.TS Nguyễn Công Toản.

Huy chương Vàng thuộc về Lê Bá Tuấn Việt, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai huy chương Bạc thuộc về Trương Bá Chí Thành, cùng trường với Tuấn Việt, và Tăng Hạo Nhiên, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế. Huy chương Đồng thuộc về Lê Hồng Nhân, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Với thành tích này, đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan. Kỳ thi năm nay có 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ các học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, căn cứ vào kết quả và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.

Đề thi kết hợp lý thuyết và thực nghiệm Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, hướng đến khuyến khích học sinh yêu thích Vật lí, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Đề thi năm nay chú trọng khả năng vận dụng kiến thức Vật lí để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn cũng như khoa học hiện đại. Thí sinh trải qua hai phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần diễn ra trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ.

Phần thi lý thuyết gồm ba bài toán, tổng điểm tối đa 60. Nội dung bao quát nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lí hấp dẫn.

Các bài toán đòi hỏi thí sinh nắm vững những định luật, nguyên lý cơ bản, đồng thời có tư duy logic, khả năng phân tích và vận dụng kiến thức liên ngành. Thí sinh cần xác lập giả thiết, xây dựng mô hình toán học, áp dụng các điều kiện biên, đánh giá giới hạn của mô hình và giải thích ý nghĩa vật lí của kết quả.

Ở phần thi thực nghiệm, tổng điểm tối đa là 40. Thí sinh phải thể hiện khả năng thiết kế phép đo, lựa chọn đại lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lý thuyết cũng như đánh giá sai số. Những yêu cầu này đòi hỏi kỹ năng thực hành, tư duy khoa học và năng lực phân tích dữ liệu chính xác.

Việc kết hợp hai phần thi lý thuyết và thực nghiệm giúp đánh giá toàn diện khả năng tư duy độc lập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức Vật lí của thí sinh.

Thành tích của đoàn Việt Nam tại FIPhO 2026 thể hiện nỗ lực của các học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, cùng sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Cuộc thi cũng tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mở rộng hiểu biết khoa học và nâng cao năng lực hội nhập.