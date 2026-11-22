Bàn giao các em học sinh cho gia đình và nhà trường quản lý, giáo dục. Ảnh CACC

Ngày 22/11, Công an xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với gia đình và Công an xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ tìm kiếm, đưa 4 học sinh bỏ nhà đi theo lời rủ rê của bạn bè trở về an toàn.

Trước đó, Công an xã Cao Sơn tiếp nhận tin báo từ gia đình và nhà trường về việc 4 học sinh trên địa bàn đột ngột rời khỏi nhà từ ngày 19/11/2026, gia đình không rõ tung tích và không thể liên lạc được. Các em gồm L.S.P, G.V.L, G.T.D và T.T.S, đều sinh năm 2012.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cao Sơn khẩn trương rà soát các mối quan hệ, thu thập thông tin, xác minh hành trình di chuyển của các em; đồng thời phối hợp với gia đình và Công an các địa phương tổ chức tìm kiếm.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định được vị trí của 4 học sinh tại tỉnh Phú Thọ. Công an xã Cao Sơn sau đó phối hợp với gia đình và Công an xã Hội Thịnh tiếp cận, động viên và đưa các em trở về nhà an toàn. Qua kiểm tra, sức khỏe của cả 4 em đều ổn định.

Qua làm việc ban đầu, nguyên nhân được xác định do các em thiếu kỹ năng nhận diện, phòng tránh tác động tiêu cực từ bên ngoài, nhẹ dạ, cả tin nên bị bạn bè rủ rê, lôi kéo bỏ học, rời khỏi gia đình để đi làm thuê tại các khu công nghiệp.

Từ vụ việc, Công an xã Cao Sơn khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em; thường xuyên trò chuyện để nắm bắt tâm tư, tình cảm và các mối quan hệ của trẻ. Gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, nguy cơ học sinh bỏ học hoặc bị dụ dỗ, lôi kéo.

Khi phát hiện con em rời khỏi nhà không rõ lý do hoặc có dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.