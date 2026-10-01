4 hành khách Israel được đề cử nhận giải Anh hùng Dân sự sau sự cố trên máy bay

Bốn hành khách được đề cử gồm Yaniv Hayoun, Tiến sĩ Shota Musayev, Zvika Manes và Asaf Rajuan. Họ được cho là đã tham gia ứng phó với sự cố xảy ra trên chuyến bay từ Dubai đến Israel ngày 30-9. Theo lời kể của các hành khách trên chuyến bay, một trong hai phi công đã tấn công người còn lại, khiến tình hình trong buồng lái rối loạn. Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được cho là đã mở cửa buồng lái, trong khi Tali Manes báo động cho phi hành đoàn.

Theo trang tin Ynet (Israel), Hayoun, Manes và Rajuan đã tiếp cận buồng lái và hỗ trợ khống chế kẻ tấn công. Musayev sau đó hỗ trợ sơ cứu cho cơ trưởng bị thương. Những người này cho biết họ đã phối hợp ứng phó cho đến khi máy bay chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Saudi Arabia.

Việc máy bay chuyển hướng và hạ cánh tại Tabuk đã được Cơ quan Hàng không dân dụng UAE (GCAA) xác nhận. Cơ quan này cho biết một số thành viên phi hành đoàn bị thương và cuộc điều tra nguyên nhân, diễn biến vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Tổng thống Herzog ca ngợi hành động dũng cảm, sự nhanh trí và tinh thần trách nhiệm trong tình huống nguy hiểm của 4 hành khách nói trên và cho biết sẽ trình trường hợp của họ lên ủy ban tư vấn đề nghị trao Giải thưởng Anh hùng Dân sự.

Giải thưởng Anh hùng Dân sự của Tổng thống Israel được trao nhằm ghi nhận những hành động đặc biệt dũng cảm của thường dân trong các tình huống nguy hiểm.