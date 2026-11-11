4 giờ đàm phán Nga - Ukraine tại Abu Dhabi: Chưa có đột phá

Đàm phán ba bên diễn ra tại Abu Dhabi, UAE ngày 10/11. Ảnh: Grigory Sysoyev/TASS

Nga và Ukraine ngày 10/11 đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên dưới sự trung gian của Mỹ sau 9 tháng, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm.

Cuộc đàm phán đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc gặp là “rất hiệu quả”, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả phiên đàm phán mang tính “xây dựng và khá thực chất”.

Có vẻ như các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đã diễn ra rất hiệu quả. Tuy nhiên, các bên cần kiên nhẫn bởi vẫn còn nhiều việc phải làm. Đây không phải là vấn đề sắp được giải quyết trong vòng 24 giờ tới hay tương tự như vậy. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều thách thức, trong bối cảnh ba vòng đàm phán trước đó trong năm nay không mang lại đột phá đáng kể. Những khác biệt sâu sắc về điều kiện chấm dứt chiến sự giữa Moscow và Kiev tiếp tục là trở ngại lớn nhất.

Theo Tổng thống Zelensky, nội dung thảo luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề nhân đạo, bao gồm trao đổi tù binh, đưa những công dân Ukraine đang bị giam giữ trở về nước và hồi hương trẻ em bị đưa khỏi Ukraine. Các bên cũng đề cập đến những bảo đảm an ninh.

Đàm phán ba bên diễn ra tại Abu Dhab, UAE ngày 10/11. Ảnh: Grigory Sysoyev/TASS

Cuộc đàm phán đầu tiên sau 9 tháng

Đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2 nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Phát biểu khai mạc, nhà đàm phán Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán là “tạo ra một khuôn khổ mới và một sự hiểu biết mới, dựa trên những thể chế và thỏa thuận khác nhau đã có trong quá khứ”.

Chúng ta sẽ giữ lại những gì đã phát huy hiệu quả, tìm cách xác định những gì đã thất bại, lý do khiến chúng ta rơi vào tình thế hiện nay và hy vọng xây dựng được một khuôn khổ mới có thể mang lại hòa bình trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ. Nhà đàm phán Mỹ Jared Kushner

Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, cũng tham dự cuộc gặp. Ông cho biết phái đoàn Mỹ mong muốn “làm việc với cả hai bên nhằm thúc đẩy những tiến triển đã đạt được trước đây và tiếp tục nỗ lực đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài”.

Trưởng phái đoàn Ukraine Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cảm ơn Mỹ vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga. “Người dân chúng tôi đang mong chờ cuộc chiến này kết thúc. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nền hòa bình lâu dài cho Ukraine”, ông Umerov phát biểu.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky bày tỏ hy vọng cuộc gặp “sẽ cho phép các bên tiến thêm một bước trên con đường hướng tới hòa bình, vì lợi ích của người dân Nga và người dân Ukraine”.

Theo ông Umerov, chương trình làm việc trong ngày bắt đầu bằng cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine, các đặc phái viên Mỹ và đại diện của Anh, Pháp, Đức, Italy, NATO cùng Ủy ban châu Âu. Nga trước đó phản đối sự tham gia của các nước châu Âu vào tiến trình đàm phán ba bên, song cho biết đại diện EU có thể tham gia ở giai đoạn sau.

Bất đồng căn bản vẫn chưa được giải quyết

Mặc dù các bên nối lại đối thoại, tình hình chiến trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, trong khi giao tranh trên tiền tuyến nhìn chung vẫn ở thế giằng co.

Trong khi đó, trên bàn đàm phán, chính phủ Nga và Ukraine vẫn cách biệt đáng kể về những điều kiện then chốt của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 4 khu vực lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022, nhưng đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận những giới hạn nghiêm ngặt đối với lực lượng quân sự, cùng một số điều kiện khác.

Ông Putin muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện dựa trên những điều kiện này và không chấp nhận một lệnh ngừng bắn chung. Theo lập luận của Moscow, việc tạm dừng giao tranh chỉ tạo cơ hội để quân đội Ukraine nghỉ ngơi và bổ sung kho vũ khí.

Ngược lại, Tổng thống Zelensky bác bỏ yêu cầu về lãnh thổ. Kiev cũng không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào đối với năng lực quân sự của Ukraine hoặc các thỏa thuận hợp tác với những đối tác phương Tây.

Ukraine cho rằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức là bước đi cần thiết đầu tiên trước khi tiến hành đàm phán về một giải pháp toàn diện hơn. Kiev đồng thời khẳng định cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ những đề xuất này.

Ảnh: Alexander Kryazhev/TASS

Bối cảnh chính trị tại Mỹ cũng là một yếu tố đáng chú ý đối với tiến trình đàm phán lần này. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ vào tháng 1/2027 và có thể gây sức ép đòi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trên kênh truyền hình ZDF tối 9/11 rằng ông “không đặt kỳ vọng quá cao” vào cuộc đàm phán.

Việc nối lại đàm phán tại Abu Dhabi cho thấy Mỹ tiếp tục thúc đẩy một khuôn khổ đối thoại mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, những bất đồng giữa các bên về lãnh thổ, quy chế an ninh của Ukraine và trình tự ngừng bắn vẫn là những vấn đề chưa có lời giải. Theo các chuyên gia, những phát biểu đánh giá tích cực về phiên họp đầu tiên chưa đồng nghĩa với việc các bên đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận, trong khi diễn biến trên chiến trường và những tính toán an ninh rộng hơn tại châu Âu tiếp tục tác động đến triển vọng của tiến trình này. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay, 11/11.