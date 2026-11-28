1. Tiêu đen

Tiêu đen chứa piperine, một hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng và có khả năng tác động đến quá trình sinh nhiệt của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy piperine có thể hỗ trợ tăng tiêu hao năng lượng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa.

Các loại gia vị sinh nhiệt làm cho món ăn ngon hơn và giúp giữ ấm cơ thể. Ảnh minh họa.

Piperine còn được biết đến với khả năng cải thiện sự hấp thu curcumin - hợp chất có lợi trong nghệ. Vì vậy, kết hợp tiêu đen với nghệ trong các món ăn không chỉ giúp tăng hương vị mà còn có thể hỗ trợ cơ thể hấp thụ curcumin tốt hơn.

Bạn có thể thêm một chút tiêu đen vào súp, cháo, món hầm hoặc các món rau củ để tạo vị cay nhẹ và tăng cảm giác ấm nóng khi thưởng thức.

2. Ớt cayenne

Ớt cayenne là một trong những loại gia vị có tác dụng tạo cảm giác nóng rõ rệt nhờ chứa capsaicin. Đây là hợp chất tạo vị cay trong ớt, có khả năng kích thích các thụ thể cảm nhận nhiệt trên cơ thể, khiến bạn cảm thấy nóng hơn sau khi ăn.

Ớt cayenne.

Một số nghiên cứu cho thấy capsaicin còn có thể tác động đến quá trình tiêu hao năng lượng và sinh nhiệt. Hợp chất này được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và chuyển hóa năng lượng.

Có thể sử dụng một lượng nhỏ bột ớt cayenne để nêm súp, món hầm, nước sốt hoặc các món rau củ. Tuy nhiên, nên điều chỉnh lượng sử dụng phù hợp với khả năng ăn cay, nhất là với những người dễ bị kích ứng dạ dày.

3. Gừng

Gừng là loại gia vị quen thuộc thường được sử dụng trong những ngày thời tiết lạnh. Theo một số nghiên cứu, việc sử dụng đồ uống nóng có chứa gừng có thể giúp thân nhiệt tăng lên so với chỉ uống nước nóng. Một số thử nghiệm khác cũng ghi nhận sự thay đổi thân nhiệt ở những người ăn thực phẩm có bổ sung gừng.

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol và shogaol tạo nên vị cay ấm đặc trưng. Những hợp chất này được nghiên cứu về khả năng tác động đến quá trình sinh nhiệt và tuần hoàn máu.

Ngoài ra, gừng còn cung cấp một lượng nhỏ khoáng chất như magie, kali và mangan. Đây là những dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Có thể thêm gừng tươi vào trà nóng, nước ấm, cháo, súp hoặc các món cá, thịt kho để tăng hương vị và tạo cảm giác ấm áp.

4. Nghệ

Nghệ không chỉ là gia vị tạo màu vàng tự nhiên cho món ăn mà còn chứa curcumin - hợp chất được nghiên cứu rộng rãi nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể tác động đến quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động của mô mỡ, trong đó có những cơ chế liên quan đến sinh nhiệt. Tuy nhiên, bằng chứng về khả năng làm tăng thân nhiệt ở người vẫn còn hạn chế.

Để tăng khả năng hấp thu curcumin, bạn có thể kết hợp nghệ với một chút tiêu đen trong quá trình chế biến. Nghệ thích hợp để thêm vào các món cà ri, súp, cháo, món hầm hoặc đồ uống ấm.