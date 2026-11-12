4 giá trị cốt lõi của người TP.HCM

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các cơ sở lý luận, thực tiễn, kết quả khảo sát dư luận xã hội và ý kiến tiếp thu từ đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và văn nghệ sĩ, Ban Tuyên giáo Thành ủy bước đầu xác định 25 giá trị căn bản của con người TP.HCM qua các thời kỳ.

Về mặt bản chất, các giá trị luôn có sự liên kết, giao thoa, và thẩm thấu lẫn nhau trong quá trình hình thành, phát triển. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hệ thống, khoa học và thuận lợi trong tiếp cận, hệ thống 25 giá trị được phân định thành 3 nhóm giá trị cốt lõi được cấu thành từ 7 nhóm thành tố chính với 25 giá trị, thể hiện sự kế thừa lịch sử, văn hóa từ quá khứ, phản ánh bản lĩnh hiện tại và định hướng khát vọng tương lai.

Nghệ sĩ tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4/2025.

Trong đó, nhóm giá trị truyền thống và chuẩn mực đạo đức là nền tảng văn hóa - xã hội vững chắc, đóng vai trò là bộ lọc giúp giữ vững bản sắc dân tộc và định hình các chuẩn mực ứng xử căn bản của cộng đồng đối với quê hương, đất nước và xã hội. Nhóm này gồm 2 nhóm thành tố với 7 giá trị: Yêu nước - Đoàn kết - Nhân ái - Nghĩa tình; Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương.

Nhóm đặc trưng và sức mạnh nội sinh phản ánh nguồn gốc, bản sắc, khí chất và phẩm chất tâm hồn độc đáo của con người vùng đất Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng. Nhóm này gồm 2 nhóm thành tố với 7 giá trị: Kiên cường - Bất khuất - Hào hùng; Bao dung - Cởi mở - Hiếu học - Cầu tiến.

Nhóm giá trị hiện đại, hội nhập và phát triển mang tính động lực, thể hiện tư duy hành động, phương thức làm việc và tầm nhìn chiến lược nhằm giúp TP.HCM duy trì vị thế đầu tàu kinh tế, trung tâm sáng tạo và hội nhập quốc tế. Nhóm này gồm 3 nhóm thành tố với 11 giá trị: Năng động - Sáng tạo - Dám nghĩ - Biết làm; Khát vọng - Tiên phong - Cống hiến; Tự cường - Hội nhập - Văn minh - Hiện đại.

Khung Hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới được cô đọng từ 25 giá trị chung của con người TP.HCM xưa và nay, thành 4 nhóm giá trị chính, mỗi nhóm gồm 3 giá trị, tạo thành khẩu hiệu hành động với 12 giá trị cốt lõi.

- Nhóm 1: Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình.

- Nhóm 2: Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương.

- Nhóm 3: Năng động - Sáng tạo - Văn minh.

- Nhóm 4: Tự cường - Tiên phong - Hội nhập.

Bốn nhóm giá trị trên có mối quan hệ thống nhất, kế thừa và bổ trợ lẫn nhau, tất cả cùng hướng đến xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có khát vọng, có năng lực thích ứng và đóng góp tích cực cho Thành phố, đất nước và cộng đồng quốc tế.

Cơ cấu 12 giá trị cốt lõi: 8 giá trị chuẩn mực chung của con người Việt Nam: Yêu nước, Đoàn kết, Tự cường, Nghĩa tình, Trung thực, Trách nhiệm, Kỷ cương, Sáng tạo.

4 giá trị đặc trưng của con người TP.HCM trong thời đại mới: Năng động, Văn minh, Tiên phong, Hội nhập.