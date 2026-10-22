4 đơn vị thuộc SATRA được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu TPHCM

Trong số 100 doanh nghiệp được UBND TPHCM công nhận danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026, hệ thống Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) có 4 đơn vị được vinh danh, gồm SATRA, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) và Trung tâm Thương mại SATRA Củ Chi.

Các đơn vị hoạt động ở nhiều lĩnh vực trong chuỗi thương mại - thực phẩm. SATRA phát triển hệ thống phân phối; Vissan sản xuất, chế biến thực phẩm; Cofidec chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu; Trung tâm Thương mại SATRA Củ Chi hoạt động trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ và dịch vụ.

Ở nhóm doanh nhân tiêu biểu, hệ thống SATRA có 3 cá nhân được công nhận, gồm: ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA; ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vissan; ông Đoàn Văn Nam, Giám đốc Cofidec. Dịp này, SATRA và Vissan được trao Giải thưởng Thương hiệu vàng TPHCM lần thứ 6-2026. Đây là giải thưởng riêng, khác với danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu.