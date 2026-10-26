4 đối tượng trộm dây sạc xe điện VinFast

Ngày 26/10, theo thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị vừa bắt 4 đối tượng cắt trộm dây sạc VinFast trên địa bàn.

Trước đó, ngày 22/10, Công an xã Tân An Hội tiếp nhận tin báo của bà L.T.T.H (SN 1993, trú tại xã Tân An Hội, TP.HCM) về việc trạm sạc VinFast bị cắt trộm dây sạc.

Theo trình báo, các đối tượng đã lấy trộm 2 súng sạc của trụ sạc DC 60kW, đồng thời cắt rời 1 súng sạc của trụ sạc DC 20kW nhưng bỏ lại hiện trường.

Bắt 4 đối tượng cắt trộm dây sạc VinFast.

Bước đầu xác định, tổng giá trị 2 súng sạc bị mất trộm là 70 triệu đồng; súng sạc bị cắt rời, hư hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa, có giá trị 25 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân An Hội tiến hành lập hồ sơ, tổ chức truy xét và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) xác minh các đối tượng liên quan.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ 4 đối tượng gồm T.M.P (SN 2008), N.T.N (SN 2010), H.G.H (SN 2009) và C.K.L (SN 2013), cùng trú tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng cắt trộm dây sạc VinFast.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận khoảng 3 giờ 30 phút ngày 22/10 đã thực hiện vụ trộm cắp súng sạc nêu trên. Sau đó, nhóm này tiếp tục đến cửa hàng VinFast Bình Thủy – Củ Chi, trên địa bàn xã Tân An Hội, cắt trộm 2 dây cáp sạc của trụ sạc.

Làm việc với cơ quan công an, đại diện bị hại T.M.D (SN 1989, trú tại phường Phú An, TP.HCM) xác nhận bị mất 2 dây cáp sạc. Theo báo giá của Công ty VinFast, mỗi dây cáp có giá khoảng 35 triệu đồng, tổng giá trị tài sản bị mất là 70 triệu đồng.

Tang vật các đối tượng trộm.

Như vậy, qua truy xét ban đầu, cơ quan công an đã làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản tại các điểm sạc xe điện VinFast, với tổng giá trị tài sản bị lấy trộm khoảng 140 triệu đồng, chưa kể thiệt hại đối với súng sạc bị cắt rời, hư hỏng không thể sửa chữa.

Hiện Công an xã Tân An Hội đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.