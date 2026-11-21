Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo. Ảnh: Nga Sơn

Đại diện Thành đoàn cho biết: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhu cầu tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thanh thiếu nhi ngày càng phong phú và đa dạng. Bên cạnh việc học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động cộng đồng, thanh thiếu nhi cũng mong muốn có những sân chơi phù hợp để phát triển năng khiếu, thể hiện sở thích, giao lưu với bạn bè và khẳng định bản thân. Trong đó, nhảy hiện đại là loại hình nghệ thuật được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi sự trẻ trung, năng động và khả năng thể hiện cá tính, cảm xúc cũng như sức sáng tạo.

Phần dự thi của một đội thi. Ảnh: Nga Sơn

Từ thực tế đó, từ năm 2022, Thành đoàn, Hội LHTN tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai đã tổ chức Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại - Let’s Dance Dong Nai và kể từ năm 2023 đến nay Let’s Dance Dong Nai đãtrở thành hoạt động thường niên, thường diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên Đồng Nai, trở thành sân chơi dành cho thanh niên yêu thích nhảy hiện đại.

Let’s Dance Đồng Nai năm nay được tổ chức tại 2 chặng. Trong đó chặng 1 diễn ra tại phường Bình Phước đã lựa chọn được 4 đội xuất sắc bước vào đêm Gala tổng kết (dự kiến diễn ra vào tối 23-11 tại sân khấu Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026). Tại chặng 2, 15 đội thi đã trình diễn những vũ đạo trên nền nhạc sôi động. Trên cơ sở đó, Ban giám khảo đã lựa chọn 4 đội thi có tiết mục nổi bật tham gia vào đêm Gala tổng kết.

Các đội lắng nghe nhận xét từ đại diện Ban giám khảo sau khi hoàn thành phần dự thi. Ảnh: Nga Sơn

4 tiết mục được chọn để vinh danh và trao giải tại đêm Gala gồm: Ngô Quyền Dance Club (Trường THPT Ngô Quyền, phường Trấn Biên); Mosaic Crew (phường Biên Hòa); Revamp crew (Trường đại học Lạc Hồng, phường Trấn Biên); Duex Crew (Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, phường Trảng Dài).