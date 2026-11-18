Thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá và các quyết định liên quan, ngày 18/11/2026, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 đã tổ chức phiên phân giao theo phương thức đấu giá.

Theo kết quả phiên phân giao, có 5 thương nhân đăng ký tham gia, trong đó 4 hồ sơ hợp lệ và có phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ. Kết quả, cả 4 thương nhân có hồ sơ hợp lệ đều được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đường Việt Nam được phân giao 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa được phân giao 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn được phân giao 15.000 tấn và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Agris Ninh Hòa được phân giao 20.000 tấn.

Như vậy, tổng lượng đường được phân giao theo phương thức đấu giá năm 2026 là 75.000 tấn, trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã số HS 17.01) được công bố là 139.000 tấn, tương ứng 53,95%.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 được thực hiện theo Quyết định số 2679/QĐ-BCT ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 và Quyết định số 2678/QĐ-BCT cùng ngày về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá.