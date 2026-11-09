4 doanh nghiệp đủ điều kiện đấu giá nhập khẩu đường năm 2026

Thông tin trên được công bố tại công văn tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026, do Hội đồng phân giao công bố ngày 9/11.

Các đơn vị được đề nghị phân giao là thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị phân giao gửi về Hội đồng phân giao, các thương nhân đủ điều kiện tham gia phiên phân giao bao gồm 4 doanh nghiệp: CTCP Đường Việt Nam, CTCP Mía đường Sơn La, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa và CTCP Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa.

Mỗi thương nhân đăng ký tham gia đấu giá tối đa là 20.000 tấn.

Phiên phân giao dự kiến được tổ chức vào ngày 18/11 tại TP Hà Nội.

Trước đó, năm 2025, lượng đường được phân giao là 100.000 tấn với giá trị 225 tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng hạn ngạch đường được phân giao theo phương thức đấu giá (đạt 133.000 tấn).

5 thương nhân trúng đấu giá với cùng số lượng 20.000 tấn, giá trị 45 tỷ đồng. Các đơn vị được phân giao bao gồm CTCP Đường Việt Nam, CTCP Mía đường Lam Sơn, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa, CTCP Agris Tây Ninh và CTCP Xuất nhập khẩu Agris Ninh Hòa.