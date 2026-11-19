APS bị phạt gần 700 triệu đồng với 5 hành vi vi phạm

Ngày 17/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa xử phạt CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) tổng cộng 692,5 triệu đồng với 5 hành vi vi phạm.

Cụ thể, APS bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư. Tại ngày 30/6 và 30/9/2026, tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt ở mức 27% và 28,53%, vượt giới hạn 20% theo quy định.

Doanh nghiệp cũng bị phạt 137,5 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện công việc thuộc vị trí phải có chứng chỉ. Cụ thể, nhân viên này đã ký thay mặt Phòng Tự doanh tại hai tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh vào tháng 6 và tháng 7/2026.

Một vi phạm khác khiến APS bị phạt 92,5 triệu đồng là không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động công ty chứng khoán. Theo cơ quan quản lý, APS không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Đáng chú ý, công ty còn bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Tại các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026 và 30/9/2026, tổng mức cho vay ký quỹ đối với một khách hàng có số tài khoản giao dịch chứng khoán 030C016804 vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty.

Ngoài ra, APS bị phạt 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến 19/8/2026, công ty đã 12 lần cho Kế toán trưởng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

HHP Global bị phạt vì chậm công bố các khoản vay hàng trăm tỷ đồng

Ngày 16/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt CTCP HHP Global (mã chứng khoán: HHP) tổng cộng 242,5 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, các khoản vay và giao dịch với công ty con.

Đáng chú ý, các tài liệu chậm công bố có biên bản họp HĐQT thông qua khoản vay 750 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt vào tháng 1/2023 và khoản vay 850 tỷ đồng tại ngân hàng này vào tháng 11/2023.

Ngoài ra, HHP Global còn chậm công bố các nghị quyết liên quan đến việc sử dụng sổ tiết kiệm của công ty để bảo đảm khoản vay cho CTCP Đầu tư 3C Pro; góp vốn vào CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên và khoản cho vay 43,86 tỷ đồng đối với doanh nghiệp này có điều kiện chuyển đổi thành cổ phần.

Công ty cũng chậm công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2023, 2024, 2025 và 2026.

Bên cạnh vi phạm về thời hạn công bố thông tin, HHP Global bị phạt 65 triệu đồng do công bố không đầy đủ nội dung trong các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2025.

Các thiếu sót gồm không trình bày thông tin về người có liên quan của người nội bộ, bỏ sót một số nghị quyết HĐQT liên quan đến giao dịch tài chính và không ghi nhận đầy đủ giao dịch với công ty con.

HHP Global còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

PVC-IC bị phạt do không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Cũng trong ngày 16/11, CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-IC) bị xử phạt tổng cộng 232,5 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin các tài liệu như báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên các năm 2024, 2025; cùng một số nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Đáng chú ý, PVC-IC bị phạt 125 triệu đồng do không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

Ngoài ra, công ty bị phạt thêm 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Vinaconex Sài Gòn bị phạt 92,5 triệu đồng

Doanh nghiệp còn lại trong danh sách là CTCP Vinaconex Sài Gòn, bị xử phạt 92,5 triệu đồng theo quyết định ban hành ngày 17/11/2026.

Nguyên nhân là công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Các tài liệu gồm báo cáo thường niên năm 2024, năm 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.