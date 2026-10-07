4 doanh nghiệp bị phạt vì công bố thông tin, có công ty công bố sai lợi nhuận

Ngày 6/10, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định, Nam Sông Hậu chậm công bố từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của HNX đối với hàng loạt tài liệu.

Các tài liệu này gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Doanh nghiệp cũng chậm công bố các báo cáo liên quan đến trái phiếu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2025 và bán niên năm 2026; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Ngoài ra, Nam Sông Hậu còn chậm công bố hai quyết định của Sở Tài chính TP Cần Thơ liên quan đến việc thu hồi và hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với báo cáo thường niên năm 2025, doanh nghiệp chậm công bố dưới 15 ngày so với quy định.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt CTCP Thương mại Công nghệ An Phát 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Đáng chú ý, An Phát không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với nhiều tài liệu trong giai đoạn 2022 - 2025.

Trong đó, có các báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu; báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu; báo cáo tài chính năm 2023 và bán niên năm 2024, cùng báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và bán niên năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp gửi không đúng thời hạn cho HNX một loạt tài liệu liên quan đến nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, báo cáo tài chính giai đoạn 2020 - 2023 và nghị quyết người sở hữu trái phiếu.

Trước đó, ngày 5/10, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát 85 triệu đồng vì vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Doanh nghiệp bị xác định chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu, trong đó có các báo cáo về tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên và cả năm 2024, bán niên và cả năm 2025. Đại Thịnh Phát cũng chậm công bố các báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025. Đáng chú ý, doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính năm 2022.

Theo quy định, thời hạn công bố là ngày 31/3/2023 nhưng doanh nghiệp đến ngày 17/4/2023 mới công bố với HNX. Tương tự, báo cáo tài chính năm 2023 phải được công bố vào ngày 30/3/2024 nhưng đến ngày 1/7/2024 doanh nghiệp mới gửi thông tin tới HNX.

Ngoài ra, Đại Thịnh Phát còn chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc đối với việc chậm thanh toán lãi trái phiếu DPJ12201 tại các ngày 28/2/2025 và 10/3/2025.

Khác với ba trường hợp trên, CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị xử phạt 125 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Theo Quyết định số 572/QĐ-XPHC ngày 2/10 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp đã công bố sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Bảo vệ thực vật Sài Gòn công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 ở mức hơn 21,43 tỷ đồng.

Tuy nhiên, con số này tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán chỉ còn gần 15,6 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 5,83 tỷ đồng so với số liệu đã công bố trước đó.

Ở báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại báo cáo quý IV được công bố là hơn 5,04 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 5,93 tỷ đồng.

Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 125 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, Bảo vệ thực vật Sài Gòn còn bị buộc cải chính thông tin theo quy định.