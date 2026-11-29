Việc làm sạch bề mặt pin mặt trời thường chỉ cần thực hiện vài lần mỗi năm tùy theo khí hậu và khu vực sinh sống, nhưng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của nhà sản xuất. Trước khi thao tác thủ công, người dùng bắt buộc phải ngắt nguồn hệ thống để phòng tránh điện giật hoặc đoản mạch, đồng thời tránh dùng nước máy cứng chứa nhiều khoáng chất. Nếu tự ý áp dụng sai phương pháp, thiết bị rất dễ hư hại và bị từ chối bảo hành.

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến người dùng cần tuyệt đối tránh khi tự làm sạch thiết bị tại nhà.

Không dùng máy xịt rửa áp lực cao

Dù có kết cấu cứng cáp, tấm pin mặt trời không đủ khả năng chịu đựng tia nước vận tốc lớn từ máy xịt rửa áp lực cao. Áp lực mạnh có thể bào mòn lớp phủ bảo vệ và tạo ra các vết nứt siêu nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt, khiến hơi ẩm xâm nhập gây ăn mòn vật liệu, giảm hiệu suất và làm mất hiệu lực bảo hành.

Không sử dụng vòi nước áp lực lớn để xịt rửa tấm pin mặt trời.

Thay vào đó, người dùng nên sử dụng vòi nước tưới vườn áp lực thấp kết hợp với cây gạt nước cao su. Các chuyên gia khuyến nghị dùng nước cất, nước khử ion hoặc nước mưa để hạn chế cặn khoáng, hoặc dùng nước máy mềm nếu không có sẵn nguồn nước tinh khiết hơn.

Tránh xịt nước lạnh lên tấm pin đang nóng

Dội nước lạnh lên bề mặt thiết bị vừa phơi nắng sẽ gây ra hiện tượng sốc nhiệt do lớp vật liệu bên trong và bên ngoài giãn nở, co ngót không đồng bộ, dẫn đến nguy cơ nứt hoặc vỡ kính. Ngoài ra, nước bốc hơi nhanh trên bề mặt nóng sẽ để lại các vệt ố và cặn khoáng canxi, magie, gây hấp thụ ánh sáng không đều và hình thành điểm nóng cục bộ (hotspot).

Để đảm bảo an toàn, hãng SunPower Global khuyến nghị người dùng nên vệ sinh hệ thống vào sáng sớm, trước khi mặt trời mọc nhằm tránh khung giờ nắng gắt.

Không sử dụng hóa chất và chất tẩy rửa mạnh

Các dung môi mạnh như nước lau kính, nước rửa chén hay bột giặt có thể làm bong tróc lớp phủ bảo vệ và để lại màng bọt bám bụi, cản trở ánh sáng. Hóa chất rửa trôi từ mái nhà cũng gây hại cho môi trường xung quanh và khiến tấm pin không được bảo hành nếu xảy ra hư hỏng.

Chất tẩy rửa mạnh dễ làm bong tróc tấm pin mặt trời.

Người dùng nên ưu tiên quét bụi khô không dùng nước hoặc rửa bằng nước mềm đối với bụi bẩn thông thường và phấn hoa. Với vết bẩn cứng đầu, giấm pha loãng có thể dùng nếu được nhà sản xuất chấp thuận trong điều khoản bảo hành, nhưng cần pha đúng tỷ lệ vì axit axetic có thể làm hại lớp phủ chống phản xạ.

Tuyệt đối không giẫm lên hoặc tì đè vật nặng

Mặt trước của đa số tấm pin sử dụng kính cường lực mỏng, vốn chịu được tải trọng phân tán đều như tuyết phủ nhưng rất yếu trước trọng lượng tập trung như cơ thể người. Việc bước lên hoặc tì mạnh có thể làm kính uốn cong dưới bề mặt, tái tạo các vết nứt siêu nhỏ gây hỏng tế bào quang điện, sụt giảm sản lượng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do điểm nóng cục bộ.

Khi cần làm sạch các vị trí xa tầm với, người dùng nên sử dụng cây lau nối dài thay vì tác động lực trực tiếp lên bề mặt. Đối với các hệ thống lắp đặt trên mái nhà cao khó tiếp cận, thuê đơn vị vệ sinh chuyên nghiệp là lựa chọn an toàn nhất.

Kết luận

Vì không có phương pháp vệ sinh nào áp dụng chung cho mọi dòng sản phẩm, việc đọc kỹ tài liệu hướng dẫn từ nhà sản xuất là bước bắt buộc trước khi tự bảo dưỡng thiết bị đắt tiền này. Tránh được 4 sai lầm kể trên sẽ giúp người dùng duy trì hiệu suất phát điện ổn định, bảo vệ tuổi thọ tấm pin và giữ nguyên quyền lợi bảo hành.