Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 414/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định gồm 8 chương, 77 điều, quy định nhiều nội dung liên quan đến việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4 điều kiện khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Theo quy định tại Nghị định 414/2026, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện.

Thứ nhất, thực hiện thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định.

Thứ hai, đăng ký, mở, quản lý và sử dụng tài khoản số theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, sử dụng trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, nền tảng số có kết nối Internet hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thứ tư, bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải

Không chỉ đặt ra điều kiện thực hiện, Nghị định 414/2026 còn quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Theo đó, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đã cung cấp và thực hiện trên không gian mạng. Đồng thời, phải cung cấp đầu mối thông tin liên hệ gồm tên tổ chức, người đại diện, tài khoản định danh điện tử, địa chỉ email và số điện thoại để tiếp nhận, xử lý khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Các tổ chức, cá nhân cũng có trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của những kênh thông tin do mình đăng ký; kiểm duyệt nội dung được đăng tải trên trang, kênh, hội nhóm đã thông báo hoặc đăng ký và được chấp thuận.

Đáng chú ý, khi phát hiện nội dung vi phạm, tổ chức, cá nhân phải chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết để gỡ bỏ, ngăn chặn việc phát tán thông tin. Trường hợp nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm và chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng phải gỡ bỏ nội dung vi phạm

Bên cạnh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nghị định cũng quy định nghĩa vụ đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.

Cụ thể, các đơn vị này phải triển khai biện pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật kịp thời nhằm phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo mật thông tin, lưu trữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân và chấp hành các biện pháp xử lý theo quy định.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông, nghị định yêu cầu áp dụng giải pháp kỹ thuật để kiểm soát nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Các đơn vị phải ngăn chặn truy cập đến nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định.

Nghị định số 414/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Kể từ thời điểm này, Nghị định số 95/2023 và các quy định liên quan về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Nghị định số 124/2025 hết hiệu lực.