4 điều khiến cái kết Dive Into You được khán giả yêu thích

Có những bộ phim khiến khán giả tiếc nuối khi đi đến hồi kết bởi họ đã quá gắn bó với hành trình của các nhân vật. Dive Into You cũng mang đến cảm giác ấy sau hàng loạt biến cố, những chuyến du hành xuyên thời gian và chuyện tình cảm đầy trắc trở. May mắn thay, bộ phim không để lại những nút thắt dang dở mà dành cho các nhân vật kết quả xứng đáng.

Điều đầu tiên khiến khán giả hài lòng là Jung Woo Jae cuối cùng cũng chứng minh bản thân không ngốc nghếch như nhiều người nghĩ. Ở tập trước, nam chính gây thất vọng khi hợp tác với phản diện Yang Jun Mo và phá hủy chiếc máy quay của Yoon Ha Na. Tuy nhiên, tập cuối tiết lộ anh đã âm thầm giữ lại thiết bị thật sau thỏa thuận với Yang Jun Mo vào năm 2017. Đây chính là quân bài quan trọng giúp Jung Woo Jae và Yoon Ha Ru thực hiện kế hoạch quay ngược thời gian, tìm cách cứu Yoon Ha Na đang hôn mê. Sau những quyết định khó hiểu, nhân vật này cuối cùng cũng lấy lại thiện cảm từ người xem.

Dàn nhân vật chính trong những khoảnh khắc cuối cùng của Dive Into You.

Một điểm sáng khác là Yoon Ha Na được công nhận xứng đáng với tài năng diễn xuất. Trong khi Yoon Ha Ru có bước chuyển mình từ vận động viên judo thành đầu bếp nổi tiếng, sự nghiệp của Yoon Ha Na lại trải qua nhiều thăng trầm. Từ một nữ diễn viên đình đám, cô dần đánh mất vị thế và chủ yếu đảm nhận những vai phụ. Vì vậy, khoảnh khắc Yoon Ha Na giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mang đến cảm giác thỏa mãn. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực nghệ thuật mà còn mở ra hy vọng giúp cô tìm lại hào quang trước đây.

Chuyện tình giữa Yoon Ha Ru và nữ giám đốc Seo Ye Rang cũng có được cái kết viên mãn. Trước đó, cả hai bất ngờ chia tay vì Yoon Ha Ru quá tập trung vào kế hoạch cứu Jung Woo Jae, vô tình bỏ bê người yêu. Seo Ye Rang cho rằng tình cảm của anh đã phai nhạt nên quyết định chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, đến tập cuối, Yoon Ha Ru nhận ra những thiếu sót của bản thân, chủ động thể hiện sự quan tâm và trân trọng dành cho đối phương. Cả hai cuối cùng tháo gỡ khúc mắc và tái hợp, mang đến một kết thúc đẹp cho chuyện tình được khán giả yêu thích.

Đặc biệt, việc Yang Jun Mo phải trả giá cho những hành động của mình cũng góp phần giúp bộ phim khép lại trọn vẹn. Sau khi bắt cóc Yoon Ha Na, hắn từng có ý định nhảy khỏi sân thượng để tự kết liễu cuộc đời. Khoảnh khắc nữ chính cố gắng ngăn cản khiến khán giả lo ngại bộ phim sẽ dành cho nhân vật phản diện một cơ hội chuộc lỗi. Tuy nhiên, Yang Jun Mo vẫn tiếp tục tìm cách chiếm thế thượng phong trước Yoon Ha Na. Cuối cùng, cô quyết định ngừng bao dung và để hắn đối diện với hậu quả. Yang Jun Mo phải nhận án tù, đúng với hình phạt mà khán giả mong đợi sau những tổn thương hắn gây ra.

Cái kết viên mãn khép lại hành trình của các nhân vật trong phim.

Dive Into You khép lại với những kết quả đẹp dành cho các nhân vật sau hành trình dài đầy biến cố. Jung Woo Jae có cơ hội sửa chữa sai lầm, Yoon Ha Na được công nhận tài năng, Yoon Ha Ru hàn gắn chuyện tình cảm, còn Yang Jun Mo phải trả giá. Sau vô số lần tìm cách thay đổi tương lai, các nhân vật cuối cùng cũng có thể bình yên tận hưởng cuộc sống ở hiện tại.