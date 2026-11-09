4 điều được yêu thích trong tập cuối phim Hàn Quốc 'Chìm vào mắt em'

Sau hành trình đầy cảm xúc với những tình tiết bất ngờ, yếu tố du hành thời gian, tình yêu và không ít biến cố, bộ phim Hàn Quốc Chìm vào mắt em (Dive Into You) đã chính thức khép lại. Tập cuối không chỉ giải quyết những mâu thuẫn kéo dài mà còn mang đến nhiều cái kết đẹp cho các nhân vật. Đặc biệt, bốn diễn biến dưới đây được xem là những điểm sáng khiến khán giả hài lòng.

1. Jung Woo Jae không phải người ngốc nghếch như khán giả nghĩ

Một trong những tình tiết từng khiến người xem khó chịu ở tập trước là việc Jung Woo Jae (Park Seo Ham) bắt tay với phản diện Yang Jun Mo (Kang Hyung Suk), thậm chí phá hủy chiếc máy quay theo lời xúi giục của hắn. Hành động này khiến nhiều khán giả khó hiểu bởi Woo Jae vốn đã biết rõ những ý đồ xấu xa của đối phương.

Tuy nhiên, tập cuối đã đảo ngược tình thế khi tiết lộ nam chính thực chất luôn giữ một quân bài bí mật. Năm 2017, Woo Jae từng thỏa thuận với Yang Jun Mo rằng sẽ giao chiếc máy quay của Yoon Ha Na nếu hắn ngừng theo dõi cô. Nhưng thay vì trao đi món đồ thật, anh đã cẩn thận giữ nó an toàn.

Sau khi biết sự thật về hành trình du hành thời gian của hai chị em sinh đôi, Woo Jae cùng Yoon Ha Ru lên kế hoạch sử dụng chiếc máy quay để quay ngược về quá khứ, đưa Ha Na đang hôn mê trở lại nhằm cứu sống cô. Chi tiết này giúp nhân vật Woo Jae lấy lại thiện cảm, đồng thời giải đáp nút thắt quan trọng của bộ phim.

2. Yoon Ha Na lấy lại hào quang sự nghiệp

Ha Na được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong suốt bộ phim, hai chị em Yoon Ha Na (Kim Ji Yeon) và Yoon Ha Ru (Jang Se Hyuk) luôn tìm cách cứu Jung Woo Jae. Tuy nhiên, hành trình ấy cũng khiến sự nghiệp của họ chịu nhiều ảnh hưởng.

Nếu Ha Ru từ một vận động viên judo nổi tiếng toàn quốc trở thành đầu bếp được yêu mến thì con đường nghệ thuật của Ha Na lại không thuận lợi như vậy. Từng là nữ diễn viên hàng đầu, cô dần chuyển sang đảm nhận những vai phụ và đánh mất vị thế trước đây.

Chính vì thế, khoảnh khắc Ha Na được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong tập cuối trở thành một trong những điểm sáng đáng nhớ. Dù sự nghiệp vẫn chủ yếu gắn với các vai phụ, giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực diễn xuất của cô, đồng thời mở ra hy vọng về một màn trở lại mạnh mẽ.

3. Yoon Ha Ru và Seo Ye Rang tái hợp

Ha Ru chủ động bù đắp và khiến Ye Rang cảm nhận được tình yêu.

Một cái kết khác khiến người xem hài lòng là chuyện tình của Yoon Ha Ru và nữ giám đốc Seo Ye Rang (Moon Seung You). Trước đó, cả hai từng được xem là cặp đôi có thể đi đến cuối cùng, nhưng bất ngờ chia tay trong những tập gần cuối.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Ha Ru liên tục du hành thời gian để tìm cách cứu mạng Woo Jae. Quá tập trung vào việc thay đổi quá khứ, anh vô tình bỏ bê người yêu, không còn dành cho Ye Rang sự quan tâm và chăm sóc như trước. Điều này khiến cô cảm thấy tình cảm của anh đã thay đổi và quyết định kết thúc mối quan hệ.

May mắn, tập cuối không để hành trình hạnh phúc của Ha Na phải đánh đổi bằng sự đổ vỡ của em trai. Ha Ru cuối cùng cũng nhận ra những thiếu sót của mình, chủ động bù đắp và khiến Ye Rang cảm nhận được tình yêu. Cả hai giải quyết những khúc mắc và chính thức tái hợp.

4. Phản diện Yang Jun Mo phải trả giá cho những việc đã làm

Yang Jun Mo bị đưa vào tù.

Không có cái kết nào khiến khán giả thỏa mãn hơn việc chứng kiến kẻ phản diện phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Trong Chìm vào mắt em, Yang Jun Mo liên tục gây ra những tổn thương cho các nhân vật chính, khiến hành trình của họ trở nên đầy đau khổ.

Đặc biệt, sau khi bắt cóc Ha Na, Jun Mo dường như có ý định nhảy khỏi sân thượng để tự kết liễu cuộc đời. Ha Na từng cố gắng khuyên hắn dừng lại, nhắc rằng hành động ấy chỉ khiến những gì còn sót lại trong danh tiếng của hắn bị hủy hoại.

Tuy nhiên, Jun Mo một lần nữa tìm cách chiếm thế thượng phong trước Ha Na. Lần này, cô quyết định không tiếp tục dành cho hắn sự khoan dung. Cuối cùng, Yang Jun Mo bị đưa vào tù và phải chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra.

Đây cũng là lựa chọn hợp lý của ê-kíp sản xuất, bởi một màn hoàn lương vào phút chót có thể làm giảm đi ý nghĩa của hành trình đấu tranh mà các nhân vật chính đã trải qua.