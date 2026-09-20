4 địa phương đầu tiên lên phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2027

Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành văn bản chính thức quy định phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028. Cụ thể, theo Văn bản số 5952/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng:

Đối với hệ THPT công lập không chuyên, địa phương tiếp tục áp dụng phương thức thi tuyển. Môn thi chi tiết và chế độ tuyển thẳng sẽ thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể sẽ được Sở công bố sau.

Đối với hệ THPT chuyên, Hải Phòng tiếp tục tổ chức thi tuyển vào hai trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và THPT chuyên Trần Phú. Các môn chuyên bao gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và các môn Ngoại ngữ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của hai trường chuyên là 1.155 học sinh, chia thành 33 lớp chuyên.

Chỉ tiêu lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng năm học 2027-2028. Nguồn: Sở GD&ĐT.

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi sẽ tuyển 14 lớp với 490 học sinh, tăng 1 lớp tương ứng 35 học sinh so với năm học 2026-2027. Trong đó, lớp chuyên Toán tuyển 2 lớp với 70 học sinh, các môn chuyên còn lại tuyển 1 lớp với 35 học sinh mỗi lớp.

Trường THPT chuyên Trần Phú sẽ tuyển 19 lớp với 665 học sinh, tăng 1 lớp tương ứng 35 học sinh so với năm học 2026-2027. Các lớp chuyên Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh và Tiếng Pháp tuyển 2 lớp cho mỗi môn với 70 học sinh mỗi môn; các môn chuyên còn lại tuyển 1 lớp cho mỗi môn với 35 học sinh mỗi lớp.

Chỉ tiêu lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm học 2027-2028. Nguồn: Sở GD&ĐT.

Về quy định bài thi chuyên, lớp chuyên Tin học tại cả hai trường tuyển tối đa 75% chỉ tiêu bằng bài thi môn Tin học chuyên, số chỉ tiêu còn lại tuyển bằng bài thi môn Toán chuyên. Tại Trường THPT chuyên Trần Phú, các lớp chuyên Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn tuyển tối đa 50% chỉ tiêu bằng bài thi môn chuyên tương ứng, số chỉ tiêu còn lại tuyển bằng bài thi môn Tiếng Anh chuyên.

Theo Quyết định số 2961/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về Khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2027-2028 dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến 22/5/2027. Mốc thời gian này sớm hơn khoảng 1 tháng so với lịch thi của năm học 2026-2027.

Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết thành phố sẽ xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 linh hoạt, kết hợp cả hai hình thức thi tuyển và xét tuyển để phù hợp với thực tiễn từng khu vực địa bàn. Về cơ cấu môn thi, Sở đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh THCS và THPT để tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai chi tiết.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đang chủ động nghiên cứu, tham mưu các phương án tuyển sinh lớp 10 công lập theo hướng giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh, nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan, công bằng và độ tin cậy.

Việc thay đổi phương thức tuyển sinh chỉ được thực hiện khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập tại các trường THCS đạt độ tin cậy và khách quan cao. Song song với việc nghiên cứu phương án thi, Sở tiếp tục tham mưu UBND TP. Hà Nội tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới trường lớp công lập nhằm gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh, qua đó giải quyết bài toán áp lực tuyển sinh từ gốc.

Lấy ý kiến phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn vào lớp 10 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh THCS và THPT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập có thể sẽ giảm số lượng môn thi. Cụ thể, tại Điều 15 của dự thảo, phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập quy định thi 2 môn gồm Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút. Nếu dự thảo được thông qua, đây sẽ là thay đổi lớn so với quy định hiện hành tại Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và THPT). Theo quy định hiện nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán và môn thi/bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT các địa phương lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi của dự thảo là bỏ môn thi thứ ba. Bộ GD&ĐT lưu ý đây mới là phương án trong dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến chuyên môn từ các địa phương và chuyên gia, chưa phải văn bản quy phạm pháp luật chính thức ban hành. Nội dung cuối cùng có thể tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện trước khi ban hành chính thức.