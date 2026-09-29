4 dấu hiệu ổ điện phòng trọ có vấn đề, thấy bất thường đừng cố sử dụng

Với sinh viên sống xa nhà, ổ điện là nơi cung cấp nguồn cho hàng loạt thiết bị từ điện thoại, laptop, đèn học đến quạt, nồi cơm điện, ấm siêu tốc hay máy sấy. Việc sử dụng nhiều thiết bị trong cùng một không gian khiến tình trạng quá tải hoặc tiếp xúc điện kém có thể xảy ra nếu hệ thống điện không được kiểm tra và sử dụng đúng cách.

Không phải mọi dấu hiệu bất thường đều đồng nghĩa với sự cố nghiêm trọng, nhưng người thuê trọ không nên bỏ qua những biểu hiện dưới đây.

Ổ điện cháy xém, đổi màu hoặc có mùi khét

Nếu phần nhựa quanh ổ cắm xuất hiện vết nâu, đen, biến dạng hoặc có mùi khét khi đang sử dụng, nên ngừng cắm thiết bị vào ổ điện đó.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến tình trạng quá nhiệt, tiếp xúc điện không tốt hoặc quá tải. Trong phòng trọ, nguy cơ càng đáng lưu ý khi nhiều thiết bị công suất lớn được sử dụng cùng lúc.

Nếu phát hiện ổ điện có dấu hiệu cháy xém, không nên tiếp tục thử bằng cách cắm thêm thiết bị để kiểm tra. Người thuê nên ngắt nguồn điện khi có thể thực hiện an toàn và báo chủ nhà hoặc người có chuyên môn kiểm tra.

Phích cắm lỏng, không còn bám chắc

Khi cắm phích điện, phích nên được giữ tương đối chắc trong ổ. Nếu chỉ cần chạm nhẹ đã thấy phích bị lỏng, dễ tuột hoặc thiết bị hoạt động chập chờn, ổ cắm có thể đang gặp vấn đề.

Tiếp xúc điện không ổn định có thể làm tăng điện trở tại điểm tiếp xúc và phát sinh nhiệt. Tình trạng này càng không nên xem nhẹ nếu ổ điện được sử dụng thường xuyên cho các thiết bị có công suất tương đối lớn.

Người thuê không nên tự tháo ổ cắm để sửa chữa nếu không có chuyên môn. Cách an toàn hơn là ngừng sử dụng và đề nghị chủ nhà hoặc thợ điện kiểm tra.

Ổ điện phát tiếng lẹt xẹt hoặc có tia lửa bất thường

Một tia lửa rất nhỏ đôi khi có thể xuất hiện khi cắm hoặc rút một số thiết bị, nhưng tiếng lẹt xẹt liên tục, tia lửa rõ hoặc hiện tượng chập chờn trong lúc thiết bị đang hoạt động là những biểu hiện không nên bỏ qua.

Đặc biệt, nếu tiếng động đi kèm mùi khét, nhiệt bất thường hoặc phần nhựa quanh ổ cắm đổi màu, nên ngừng sử dụng ngay thay vì tiếp tục thử.

Trong trường hợp này, việc cắm thêm thiết bị để kiểm tra có thể làm tình trạng trở nên nguy hiểm hơn. Nếu cần xử lý nguồn điện, chỉ nên thực hiện khi có thể ngắt điện một cách an toàn; nếu không, hãy báo cho chủ nhà hoặc người có chuyên môn.

Ổ điện nóng rõ rệt khi sử dụng

Một số thiết bị hoặc phích cắm có thể hơi ấm trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, nếu bản thân ổ điện nóng rõ rệt, nhiệt tăng nhanh hoặc nóng bất thường so với những ổ cắm khác, đây là dấu hiệu cần kiểm tra.

Nguyên nhân có thể liên quan đến quá tải, tiếp xúc kém hoặc vấn đề ở hệ thống dây điện. Không nên dùng ổ cắm đang nóng để tiếp tục cấp điện cho các thiết bị khác, đặc biệt là những thiết bị có công suất cao.

Ngoài kiểm tra ổ cắm, người thuê cũng nên chú ý cách sử dụng ổ điện trong phòng. Không nên cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ chia hoặc dây nối nếu thiết bị không được thiết kế cho tải đó. Các loại dây nối, ổ chia đã hư hỏng, nóng hoặc có dấu hiệu biến dạng cũng cần được thay thế.

Khi thuê phòng, sinh viên thường quan tâm đến giá, diện tích, nội thất, nhà vệ sinh hay vị trí mà dễ bỏ qua hệ thống điện. Trước khi chuyển vào, nên thử kiểm tra tình trạng ổ cắm và quan sát các dấu hiệu bất thường như cháy xém, nứt vỡ, lỏng hoặc đổi màu.

Trong quá trình sử dụng, nếu ổ điện xuất hiện mùi khét, tiếng động bất thường, tia lửa rõ, nóng lên nhanh hoặc khiến thiết bị chập chờn, không nên cố sử dụng tiếp.

Với những vấn đề liên quan đến hệ thống điện, đặc biệt là phần dây dẫn bên trong tường hoặc ổ cắm cố định, người thuê nên để chủ nhà hoặc thợ điện có chuyên môn kiểm tra thay vì tự tháo lắp. Một vài phút kiểm tra có thể giúp phát hiện sớm những bất thường mà mắt thường dễ bỏ qua.