4 dấu hiệu nhiễm não mô cầu dễ bị nhầm với cảm cúm, có dấu hiệu này cần đi viện ngay

Bệnh do não mô cầu gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis. Vi khuẩn có thể tồn tại ở vùng mũi họng mà không gây triệu chứng, nhưng khi xâm nhập vào máu hoặc màng não, chúng có thể gây nhiễm khuẩn huyết hoặc viêm màng não.

4 dấu hiệu sớm của bệnh não mô cầu dễ bị bỏ qua

Đau chân, đau cơ bất thường

Trẻ có thể than đau chân hoặc đau cơ trước khi xuất hiện những triệu chứng rõ ràng hơn. Dấu hiệu này dễ bị nhầm với đau mỏi thông thường sau khi vận động. Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện cùng tình trạng sốt, mệt mỏi hoặc sức khỏe suy giảm nhanh, cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Tay chân lạnh, da đổi màu

Tay chân lạnh hoặc da có màu sắc bất thường có thể là dấu hiệu tuần hoàn bị ảnh hưởng trong tình trạng nhiễm trùng nặng. Nếu trẻ đồng thời lừ đừ, thở bất thường hoặc có biểu hiện tím tái, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

Sốt kèm đau đầu, buồn nôn hoặc nôn

Sốt và đau đầu có thể gặp ở nhiều bệnh thông thường. Nhưng khi trẻ đau đầu dữ dội, nôn nhiều hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh, cần nghĩ đến khả năng mắc bệnh nghiêm trọng, trong đó có viêm màng não do não mô cầu. Không nên chỉ dựa vào mức sốt để đánh giá mức độ nguy hiểm.

Thay đổi hành vi, lừ đừ

Trẻ có thể quấy khóc khác thường, kích thích, mệt lả, khó đánh thức hoặc giảm phản ứng với người xung quanh. Đây là những dấu hiệu đáng lo ngại, cần được nhân viên y tế đánh giá khẩn cấp, đặc biệt khi đi kèm sốt hoặc đau đầu.

Điều quan trọng là không phải trẻ nào cũng xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu trên. Những biểu hiện điển hình như cứng cổ, rối loạn ý thức hoặc ban xuất huyết có thể xuất hiện muộn. Vì vậy, không nên chờ phát ban mới đưa trẻ đi khám nếu trẻ có dấu hiệu bất thường và diễn tiến nhanh.

Bệnh nhiễm não mô cầu có khả năng diễn tiến nhanh, có thể đe dọa tính mạng

Khi nào cần đưa trẻ đi cấp cứu?

Ban xuất huyết là dấu hiệu cảnh báo đặc biệt nguy hiểm. Đây có thể là những chấm đỏ hoặc tím trên da không nhạt màu khi ấn. Nếu ban lan nhanh, nhất là khi trẻ đang sốt, tay chân lạnh, khó thở, tím tái hoặc lừ đừ, cần gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngay.

Nếu trẻ sốt kèm cứng gáy, nôn nhiều hoặc xuất hiện các nốt xuất huyết trên da thì không nên tiếp tục được theo dõi tại nhà. Cha mẹ cũng không nên tự chờ triệu chứng thuyên giảm hoặc trì hoãn việc đi viện để thử các biện pháp điều trị tại nhà.

Chậm trễ có thể làm tăng nguy cơ tử vong và để lại di chứng như suy giảm thính lực, co giật, tổn thương thần kinh hoặc phải đoạn chi trong trường hợp hoại tử nghiêm trọng. Những hậu quả này có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng học tập, giao tiếp và sinh hoạt của trẻ.

Chủ động phòng bệnh bằng cách nào?

Tiêm vắc xin là một trong những biện pháp quan trọng để phòng bệnh do não mô cầu. Mức độ bảo vệ phụ thuộc vào loại vắc xin và nhóm huyết thanh được bao phủ. Cha mẹ nên hỏi cơ sở tiêm chủng về loại vắc xin phù hợp với độ tuổi và lịch tiêm của trẻ.

Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp và không dùng chung vật dụng có thể dính dịch tiết.

Sốt, đau đầu hay mệt mỏi không đồng nghĩa với nhiễm não mô cầu. Tuy nhiên, khi trẻ xuất hiện những biểu hiện bất thường, đặc biệt là tay chân lạnh, đau dữ dội, thay đổi hành vi hoặc triệu chứng nặng lên nhanh chóng, cha mẹ cần tìm kiếm hỗ trợ y tế kịp thời. Phát hiện sớm và điều trị đúng lúc có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế biến chứng nguy hiểm.