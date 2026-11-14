4 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim không nên bỏ qua

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Nhiều người hình dung nhồi máu cơ tim là tình trạng đột ngột xuất hiện cơn đau dữ dội, bóp nghẹt lồng ngực khiến người bệnh ngã quỵ. Tuy nhiên, trên thực tế, các triệu chứng có thể kín đáo và dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường. Chính sự chủ quan trước những dấu hiệu ban đầu có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm cấp cứu quan trọng.

Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ, khoảng một nửa số ca tử vong do nhồi máu cơ tim xảy ra trong giờ đầu tiên. Bác sĩ Gina Wei, chuyên gia về sức khỏe tim mạch tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ nhấn mạnh điều trị sớm giúp cải thiện cơ hội sống sót của người bệnh.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cảnh báo, các biểu hiện nhồi máu cơ tim rất đa dạng. Người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng cùng lúc, nhưng cũng có trường hợp chỉ gặp một dấu hiệu đơn lẻ. Đáng chú ý, một số triệu chứng dễ bị nhầm với đau lưng, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi hoặc căng thẳng thông thường.

Dưới đây là 4 nhóm dấu hiệu quan trọng cần nhận biết:

1. Đau tức ngực - dấu hiệu phổ biến nhưng không phải duy nhất

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, phần lớn bệnh nhân nhồi máu cơ tim cảm thấy khó chịu ở giữa ngực. Cảm giác này có thể giống như bị bóp chặt, đè nặng hoặc có vật gì đó đè lên lồng ngực, chứ không nhất thiết là cơn đau nhói dữ dội.

Ngay cả cảm giác đau âm ỉ, tức ngực nhẹ hoặc thắt chặt ở giữa ngực cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo. Nhiều người dễ nhầm lẫn tình trạng này với chứng khó tiêu hoặc căng thẳng, từ đó chần chừ trong việc tìm kiếm trợ giúp y tế.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý là cảm giác đau tức ngực có thể thuyên giảm rồi xuất hiện trở lại. Việc cơn đau tạm thời biến mất không có nghĩa nguy hiểm đã qua. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người có dấu hiệu nghi ngờ cần gọi cấp cứu ngay, thay vì chờ xem triệu chứng có tái diễn hay không.

2. Đau ở lưng, cổ, hàm hoặc bụng

Không phải cơn nhồi máu cơ tim nào cũng gây đau ngực. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, cảm giác đau hoặc khó chịu ở cánh tay, vai, lưng, cổ, hàm và vùng bụng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Những biểu hiện này thường bị bỏ qua vì người bệnh dễ quy chúng cho các nguyên nhân quen thuộc như đau cơ, cứng cổ, đau lưng hoặc rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, cơn đau liên quan đến nhồi máu cơ tim có thể lan đến nhiều vị trí ở phần thân trên, ngay cả khi người bệnh không cảm thấy bất thường ở ngực.

Đặc biệt, phụ nữ bị nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu ở dạ dày. Những biểu hiện này đôi khi khiến người bệnh nghĩ mình gặp vấn đề tiêu hóa thay vì bệnh tim mạch.

Do đó, tình trạng đau hoặc khó chịu không rõ nguyên nhân ở vùng hàm, lưng, vai hay bụng, nhất là khi đi kèm những biểu hiện bất thường khác, cần được đánh giá y tế khẩn cấp. Không nên chờ đến khi cơn đau lan đến ngực mới tìm kiếm sự trợ giúp.

3. Khó thở ngay cả khi không đau ngực

Khó thở là một trong những dấu hiệu dễ bị xem nhẹ nhất. Người bệnh có thể cho rằng mình hụt hơi do vận động, leo cầu thang, cảm lạnh hoặc thể trạng yếu, mà không nghĩ đến nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ xác định khó thở có thể xuất hiện độc lập, không nhất thiết đi kèm đau tức ngực. Theo CDC, trong nhiều trường hợp, tình trạng khó thở thậm chí xuất hiện trước cơn đau ngực.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý bởi nhiều người vẫn có quan niệm rằng phải xuất hiện đau ngực mới là nhồi máu cơ tim. Theo MedlinePlus, đau ngực là triệu chứng phổ biến nhất nhưng không phải tất cả bệnh nhân đều gặp phải.

Vì vậy, khó thở bất thường, không rõ nguyên nhân cần được xem là dấu hiệu nghiêm trọng, ngay cả khi không có cảm giác đau ngực.

4. Đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn và mệt mỏi bất thường

Ngoài các biểu hiện trên, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ còn liệt kê một số dấu hiệu khác có thể liên quan đến nhồi máu cơ tim, gồm đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng váng, mệt mỏi và nhịp tim không đều.

Đây là những triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường. Chẳng hạn, người bị buồn nôn có thể nghĩ đến rối loạn tiêu hóa, trong khi tình trạng đổ mồ hôi lạnh hoặc choáng váng đôi khi bị xem là phản ứng nhất thời của cơ thể.

Đáng chú ý, mệt mỏi bất thường có thể xuất hiện nhiều ngày trước khi xảy ra nhồi máu cơ tim. Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ, dấu hiệu này đặc biệt cần được lưu ý ở phụ nữ. Tình trạng kiệt sức kéo dài không rõ nguyên nhân dễ bị quy cho áp lực công việc, căng thẳng hoặc thiếu ngủ, khiến người bệnh không nghĩ đến nguy cơ tim mạch.

Việc các triệu chứng kéo dài nhiều ngày cũng không đồng nghĩa với việc chúng ít nguy hiểm hơn. Phụ nữ thường xuyên cảm thấy kiệt sức bất thường mà không xác định được nguyên nhân nên chủ động kiểm tra sức khỏe.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ nhấn mạnh, người có dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim cần được hỗ trợ y tế ngay cả khi chưa chắc chắn về nguyên nhân. Không nên chờ cơn đau trở nên dữ dội hoặc xuất hiện đầy đủ các triệu chứng mới gọi cấp cứu. Nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường, kể cả những biểu hiện tưởng chừng không liên quan đến tim mạch, có thể tạo ra khác biệt quan trọng trong việc cứu sống người bệnh.