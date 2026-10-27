4 dấu hiệu cảnh báo kẻ trộm đang nhắm vào xe của bạn

Trộm xe thường không hành động bộc phát mà có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, theo dõi thói quen và kiểm tra hệ thống an ninh của xe trước khi ra tay. Việc phát hiện các dấu hiệu bất thường xung quanh xe có thể giúp chủ xe ngăn chặn nguy cơ mất cắp.

Kẻ trộm thường khảo sát kỹ xe vào ban đêm, lợi dụng điều kiện thời tiết để tránh bị phát hiện. ﻿Ảnh: SlashGear

Trộm xe không phải là hành vi xảy ra trong chớp mắt mà thường được lên kế hoạch kỹ càng. Kẻ trộm sẽ theo dõi thói quen của chủ xe, thử nghiệm các biện pháp bảo vệ và chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay. Bất kể bạn sở hữu một chiếc Honda cũ hay BMW mới, nếu xe của bạn trông dễ bị nhắm tới, rất có thể kẻ trộm đang theo dõi.

Một số thủ đoạn phổ biến của kẻ trộm bao gồm thử nghiệm gây nhiễu tín hiệu khóa thông minh hoặc đặt vật nhỏ như đồng xu trong tay nắm cửa nhằm ngăn không cho cửa khóa lại. Nếu bạn nhận thấy chìa khóa thông minh hoạt động không ổn định hoặc gương chiếu hậu bị lệch, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xe đang bị kiểm tra để đánh giá mức độ dễ bị trộm.

Không phải mọi chiếc xe đều có nguy cơ như nhau. Những mẫu xe cũ với ít tính năng an ninh, xe bán tải có phụ tùng dễ bán lại và các dòng xe sang như BMW hay Audi thường là mục tiêu ưa thích của kẻ trộm. Gần đây, Chevrolet Silverado 1500 đã vượt qua Ford F-150 trở thành mẫu xe bán tải bị trộm nhiều nhất.

Kẻ trộm hiếm khi chỉ đến rồi lái xe đi ngay mà thường để lại những dấu hiệu tinh vi cảnh báo trước. Ví dụ như vết trầy xước gần ổ khóa cửa có thể cho thấy đã có người thử mở cửa, dây điện bị cắt hoặc báo động bị kích hoạt cũng là dấu hiệu của một vụ đột nhập bất thành. Thậm chí, những vật dụng như phấn, kẹo cao su, đá hay nhãn dán có thể được kẻ trộm dùng để đánh dấu xe mục tiêu.

Ngoài việc quan sát xe, bạn cũng nên chú ý tới môi trường xung quanh. Có phải luôn có một chiếc xe lạ đậu đối diện nhà bạn? Có người thường xuyên đứng quanh khu vực để xe hoặc thậm chí chụp ảnh xe bạn? Những hành động này không phải ngẫu nhiên mà có thể là dấu hiệu kẻ trộm đang chuẩn bị hành động.

Ngay cả những báo động giả lặp đi lặp lại cũng có thể là kẻ trộm đang thử nghiệm phản ứng của bạn. Một dấu hiệu cảnh báo đơn lẻ có thể không đáng lo, nhưng nếu xảy ra nhiều lần thì cần được chú ý kỹ lưỡng.

Chỉ khóa xe thôi chưa đủ để bảo vệ xe khỏi trộm. Khi công nghệ xe ngày càng hiện đại, kẻ trộm cũng liên tục thích nghi và nâng cấp thủ đoạn. Ví dụ, với xe dùng chìa khóa thông minh, nên để chìa khóa trong túi chống sóng Faraday để ngăn chặn các cuộc tấn công tín hiệu. Khi mua xe cũ, việc lập trình lại chìa khóa là cần thiết để tránh kẻ trộm sử dụng chìa khóa cũ.

Ngoài ra, việc lắp đặt các thiết bị như khóa vô lăng hoặc khóa bàn đạp phanh cũng mang lại hiệu quả phòng chống trộm đáng kể nhờ tính đơn giản và dễ nhận biết. Vị trí đỗ xe cũng quan trọng, nên quay bánh xe về phía lề đường, đỗ dưới ánh sáng và tránh nơi vắng vẻ. Thói quen kiểm tra xe đã khóa kỹ càng, đặc biệt ở những nơi đông người như bãi đỗ trung tâm thương mại hay trạm xăng, cũng giúp giảm nguy cơ bị trộm sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu.

Camera hành trình, thiết bị định vị GPS và các biển cảnh báo hệ thống báo động, kể cả giả, đều có thể khiến kẻ trộm chùn bước trước khi ra tay. Khi bán xe, tuyệt đối không giao chìa khóa hoặc cho người khác lái thử nếu không có sự giám sát, vì đó có thể là cơ hội để kẻ gian chiếm đoạt xe.