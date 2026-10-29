4 dấu hiệu cần tránh khi mua gà chặt sẵn, giá rẻ cũng đừng ham

Dấu hiệu cần tránh khi mua gà chặt sẵn

Tại các khu chợ và siêu thị, thịt gà thường được chia thành từng phần như đùi, cánh, ức hoặc đóng khay để người mua dễ lựa chọn. Hình thức này tiện lợi với những gia đình chỉ cần lượng thịt vừa đủ cho một bữa ăn.

Tuy nhiên, khi mua gà chặt sẵn, người tiêu dùng khó biết chính xác thời điểm sơ chế và quá trình bảo quản trước đó. Để hạn chế nguy cơ mua phải thịt kém chất lượng, bạn nên chú ý 4 dấu hiệu sau.

Thịt có mùi chua, mùi ôi bất thường

Thịt gà sống thường có mùi nhẹ đặc trưng, không có mùi chua, thối hoặc khó chịu rõ rệt. Nếu thịt phát ra mùi ôi nồng, bạn nên tránh mua, kể cả khi bề ngoài vẫn còn khá bắt mắt.

Đặc biệt, nếu mùi lạ đi kèm bề mặt nhớt hoặc màu sắc thay đổi, khả năng thịt đã hư hỏng càng đáng lưu ý.

Không nên cho rằng rửa sạch hoặc tẩm ướp nhiều gia vị có thể khắc phục tình trạng này. Thịt đã hư hỏng không thể trở nên an toàn chỉ nhờ rửa hay nấu chín. Khi nhận thấy mùi bất thường, tốt nhất bạn nên chọn sản phẩm khác.

Bề mặt thịt nhớt dính bất thường

Thịt gà sống có độ ẩm tự nhiên, nhưng bề mặt nhầy, dính nhớt rõ rệt có thể là dấu hiệu đáng ngại, nhất là khi đi kèm mùi khó chịu hoặc thịt bị nhũn.

Khi mua gà chặt sẵn, hãy quan sát cả phần da, mặt cắt và dịch tiết trong khay. Với sản phẩm đóng gói, nên tránh những khay có dấu hiệu rò rỉ, bao bì hư hỏng hoặc lượng dịch bất thường.

Bạn không cần chạm tay trực tiếp vào thịt để kiểm tra. Hãy quan sát bằng mắt, chú ý các biểu hiện khác thường và hỏi người bán về cách bảo quản nếu cần. Tuy nhiên, thịt không có biểu hiện nhớt cũng chưa chắc an toàn, bởi một số tác nhân gây bệnh không làm thay đổi rõ rệt hình thức bên ngoài.

Thịt đổi màu bất thường

Màu sắc của thịt gà có thể khác nhau tùy bộ phận, giống gà và phương pháp bảo quản. Vì vậy, không nên mặc định da càng vàng hoặc thịt càng trắng thì chất lượng càng tốt.

Điều cần lưu ý là những vùng thịt chuyển sang màu xám xanh bất thường, xuất hiện các mảng đổi màu đáng ngờ hoặc có biểu hiện khác lạ đi kèm mùi ôi, bề mặt nhớt.

Ngược lại, chỉ nhìn màu sắc cũng không đủ để kết luận thịt đã hỏng hay còn tươi. Khi lựa chọn, bạn nên đánh giá tổng thể mùi, bề mặt, tình trạng bao bì và điều kiện bảo quản thay vì chỉ dựa vào vẻ ngoài.

Thịt được bày bán trong điều kiện bảo quản không phù hợp

Một khay gà trông bình thường chưa chắc bảo đảm an toàn nếu đã được bảo quản sai cách. Thịt gia cầm sống dễ hư hỏng khi không được giữ lạnh phù hợp, đặc biệt trong thời tiết nóng.

Bạn nên thận trọng với thịt được bày lâu ngoài trời, đặt gần nguồn nhiệt hoặc để trong khu vực không bảo đảm vệ sinh. Khi mua tại siêu thị, hãy kiểm tra bao bì, ngày đóng gói, hạn sử dụng và xem sản phẩm có được bảo quản lạnh đúng cách hay không.

Nếu nghi ngờ thịt đã để ở nhiệt độ không phù hợp trong thời gian dài, đừng chỉ dựa vào mùi hay màu sắc để quyết định mua. Một số vi sinh vật gây bệnh có thể tồn tại mà không làm thịt thay đổi rõ rệt về hình thức.

Mua gà chặt sẵn thế nào để yên tâm hơn?

Để hạn chế rủi ro, bạn nên mua thịt gà tại cửa hàng có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, khu vực sơ chế sạch sẽ và điều kiện bảo quản phù hợp. Với gà đóng khay, cần kiểm tra nhãn, hạn sử dụng và tình trạng bao bì; với gà bán tại chợ, nên ưu tiên quầy hàng vệ sinh, có phương tiện bảo quản lạnh khi cần.

Sau khi mua, hãy nhanh chóng đưa thịt về nhà và bảo quản trong tủ lạnh hoặc tủ đông phù hợp, không để thịt sống ở nhiệt độ phòng quá lâu. Thịt gà sống cũng cần được để riêng với thực phẩm ăn ngay, đồng thời sử dụng dao, thớt riêng hoặc vệ sinh kỹ sau khi sơ chế để tránh nhiễm chéo.

Quan trọng nhất, không nên chọn thịt chỉ vì giá rẻ hay vẻ ngoài bắt mắt. Những dấu hiệu bất thường là lý do để thận trọng, nhưng thịt trông tươi cũng không đồng nghĩa chắc chắn an toàn. Chọn nơi bán đáng tin cậy và bảo quản, chế biến đúng cách vẫn là những bước thiết yếu để bảo vệ sức khỏe gia đình.