4 dấu hiệu bạn nắm 'cửa trên' trong tình yêu

Trong mối quan hệ luôn có một người “nắm quyền”. Ảnh: Thư Tiêu Pexels.

Sammi Caramela - nhà báo, nhà văn thuộc thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996) - từng nhận nhiều lời khuyên về hẹn hò. Một trong số đó là trong mối quan hệ, luôn có một người “nắm quyền”. Họ thường là người có uy quyền, chi phối, hay nói cách khác là “trụ cột”.

Caramela cho rằng cách nghĩ này vô lý và lỗi thời. Tuy vậy, nó giúp nhận ra những mối quan hệ thiếu lành mạnh hoặc mất cân bằng về quyền lực.

Thực tế, trong tình yêu, ranh giới giữa chủ động và kiểm soát đôi khi không dễ nhận ra. Cuốn Thao túng tâm lý trong tình yêu của Michelle Moore giúp độc giả nhận diện những cách thức thao túng và lạm dụng cảm xúc có thể xuất hiện trong quan hệ đôi lứa.

Tác phẩm không chỉ hướng đến việc gắn nhãn một mối quan hệ là “độc hại”, mà nhấn mạnh khả năng nhận diện mô thức và lấy lại quyền tự chủ. Mạch nội dung đi từ nhận biết các kiểu lạm dụng tình cảm đến giữ tỉnh táo trước thao túng, thoát khỏi vòng kiểm soát và từng bước phục hồi sự độc lập, tự tin.

Dưới góc độ chuyên gia về tâm lý và hẹn hò, đây là 4 dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang là người “nắm quyền” và nên chia sẻ bớt trách nhiệm cũng như quyền kiểm soát với đối phương.

Bạn là người đưa ra hầu hết quyết định

Trong nhiều mối quan hệ, một người thường giữ vai trò quyết định, còn người kia có xu hướng thuận theo. Điều này có thể dẫn đến mất cân bằng và sự bất mãn ở cả hai phía.

“Tôi sẽ xem ai là người lên kế hoạch và họ có hỏi ý kiến bạn đời trước hay không để xác định người nắm quyền nhiều hơn trong một mối quan hệ. Nếu một người tự đặt chuyến du lịch mà không hỏi ý kiến đối phương, có lẽ họ mặc định người kia sẽ đồng ý. Đó là dấu hiệu cho thấy họ đang nắm quyền trong mối quan hệ”, April Davis, nhà sáng lập LUMA Luxury Matchmaking, chuyên gia mai mối cho người nổi tiếng kiêm huấn luyện viên hẹn hò được chứng nhận cho biết.

Bạn kiếm tiền và quản lý phần lớn tài chính

Người ta thường mặc định người kiếm tiền là người nắm quyền quyết định. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

“Tiền bạc ảnh hưởng rất lớn đến một mối quan hệ, đặc biệt khi một người chu cấp cho người còn lại. Thu nhập cao hơn không đương nhiên là nắm quyền. Nhưng nếu câu ‘Tôi là người trả tiền’ luôn chấm dứt được mọi cuộc tranh luận, rất có thể người đó đang chi phối mối quan hệ”, chuyên gia Davis nói.

Điều này cũng có thể cho thấy bạn đang dùng tiền như một công cụ tạo lợi thế trước đối phương. Nếu vậy, đã đến lúc nhìn lại cách hành xử của mình.

Nếu chỉ một người phải nhượng bộ trong mọi chuyện, đó là dấu hiệu khá rõ ràng của sự mất cân bằng. Ảnh: Khoa Võ/Pexels.

Bạn thường là người có tiếng nói cuối cùng

Trong một mối quan hệ lành mạnh, cả hai cần cảm thấy mình có tiếng nói bình đẳng khi đưa ra quyết định quan trọng và tìm kiếm sự thỏa hiệp.

“Ai đạt được điều mình muốn sau mỗi cuộc tranh cãi có thể cho thấy người đó thực sự nắm quyền”, bà Davis nhận định.

Theo bà, ai cũng có thể nhường nhịn trong những chuyện không quá bận tâm. Nhưng nếu chỉ một người phải nhượng bộ trong mọi chuyện, đó là dấu hiệu khá rõ ràng của sự mất cân bằng.

Kế hoạch và mục tiêu của bạn luôn được ưu tiên

Ai cũng muốn theo đuổi kế hoạch riêng và tôn trọng mục tiêu của bản thân. Tuy nhiên, một mối quan hệ đòi hỏi cả hai phải biết hy sinh ở mức độ nhất định. Không ai nên cảm thấy mình chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời người kia.

“Có thể hai người luôn đón các dịp lễ cùng gia đình đối phương, hoặc kế hoạch cuối tuần lúc nào cũng phụ thuộc vào mong muốn của một người. Liệu người bạn đời có thực sự thích điều đó hay chỉ đã ngừng bày tỏ nhu cầu của mình?”, bà Davis nói.

Theo chuyên gia mai mối, có những người vui vẻ để bạn đời dẫn dắt. Vấn đề chỉ nảy sinh khi một người cảm thấy mình không có tiếng nói.