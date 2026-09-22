4 cung hoàng đạo nữ dễ 'bốc hỏa': Nổi giận thì đến người yêu cũng phải 'rén'

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Nhẹ nhàng khi bình thường, thẳng thắn khi bị chọc giận

Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí đầu bảng chắc chắn thuộc về cung hoàng đạo mang cái tên vô cùng đẹp này, Bạch Dương.

Được bảo trợ bởi sao Hỏa và thuộc cung Lửa, Bạch Dương thừa hưởng nét tính cách xông pha, chinh phục và không ngại đối đầu. Tuy nhiên mặt trái của sự xông xáo và hoạt bát này là một nguồn năng lượng lớn mà nếu không kiểm soát, nó có thể trở thành một cơn giận bùng nổ, theo Tạp chí Phái mạnh.

Cung hoàng đạo này đặc biệt khó chịu với những người thích soi mói, nói xấu sau lưng hoặc cố tình chạm vào điểm nhạy cảm của họ. Khi bị khiêu khích, Bạch Dương có thể phản ứng rất nhanh thay vì âm thầm chịu đựng.

Trong tình yêu, họ cũng khá rõ ràng về ranh giới của mình. Nếu phát hiện đối phương thiếu trung thực hoặc có những hành động khiến họ mất niềm tin, Bạch Dương thường không chọn cách im lặng.

Tuy nhiên, sự thẳng thắn đôi khi cũng khiến họ dễ nói ra những điều quá mạnh trong lúc tức giận. Nếu biết kiểm soát cảm xúc trước khi phản ứng, Bạch Dương sẽ tránh được nhiều cuộc tranh cãi không cần thiết.

Bạch Dương có một nguồn năng lượng lớn mà nếu không kiểm soát, nó có thể trở thành một cơn giận bùng nổ, Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Bình thường điềm tĩnh, nổi giận lại rất khó đoán

Kim Ngưu thường được biết đến là cung hoàng đạo sống thực tế, có chính kiến và khá cứng đầu. Khi mọi chuyện diễn ra đúng ý, họ có thể rất nhẹ nhàng, tình cảm.

Tuy nhiên, khi bị chạm vào lòng tự trọng hoặc cảm thấy mình không được tôn trọng, cung hoàng đạo này dễ phản ứng mạnh.

Trong lúc nóng giận, Kim Ngưu có thể nói những lời khá thẳng và khó nghe. Họ không ngại thể hiện sự bất mãn, kể cả với người thân hay người yêu.

Chính sự bộc trực ấy đôi khi khiến những cuộc tranh luận nhỏ trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết.

Điểm đáng nói là Kim Ngưu thường không giữ cơn giận quá lâu. Sau khi bình tĩnh lại, họ có thể nhận ra mình đã phản ứng hơi quá và cảm thấy hối tiếc vì những lời nói trong lúc mất kiểm soát.

Trong tình yêu, nếu học được cách dừng lại vài phút trước khi phản ứng, Kim Ngưu sẽ hạn chế được không ít mâu thuẫn không đáng có.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Cá tính mạnh, không dễ bỏ qua khi bị xúc phạm

Những người thuộc chòm sao Sư Tử thường có tính tự trọng cao và khát khao lãnh đạo. Họ có thể trở nên bùng nổ khi cảm thấy rằng phẩm giá của mình đang bị xem thường, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Khi quyền lợi, lòng tự trọng hoặc những điều họ coi trọng bị xâm phạm, Sư Tử có thể lập tức chuyển sang trạng thái rất quyết liệt. Họ không thích cảm giác bị coi thường và càng không muốn người khác cố tình khiêu khích mình.

Trong chuyện tình cảm, Sư Tử cũng dễ phản ứng mạnh nếu cảm thấy đối phương thiếu tôn trọng hoặc không quan tâm đến cảm xúc của mình. Họ thường muốn được lắng nghe và ghi nhận, vì vậy những lời chỉ trích trực diện có thể khiến mâu thuẫn nhanh chóng nóng lên.

Tuy nhiên, nếu được đối phương bình tĩnh chia sẻ và tôn trọng, Sư Tử thường cũng sẵn sàng xuống giọng. Với cung hoàng đạo này, cách giao tiếp đôi khi quan trọng không kém nội dung của cuộc tranh luận.

Khi quyền lợi, lòng tự trọng hoặc những điều họ coi trọng bị xâm phạm, Sư Tử có thể lập tức chuyển sang trạng thái rất quyết liệt. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử: Nghĩ gì nói nấy, đôi khi khiến người khác khó xử

Song Tử nổi tiếng với sự nhanh nhạy, thẳng thắn và khả năng giao tiếp. Họ thường không thích vòng vo nên đôi khi nghĩ gì nói đó. Chính sự trực tiếp này có thể khiến lời nói của Song Tử trở nên sắc bén hơn họ tưởng.

Khi không hài lòng, Song Tử có xu hướng thể hiện cảm xúc khá rõ. Đặc biệt, những lời nhận xét liên quan đến ngoại hình, cách ăn mặc hay những vấn đề khiến họ thiếu tự tin có thể dễ dàng chạm vào lòng tự trọng của cung hoàng đạo này.

Một khi đã cảm thấy bị tổn thương, Song Tử có thể trở nên khá lạnh lùng hoặc phản ứng gay gắt. Họ cũng không thích bị người khác áp đặt hay liên tục chỉ trích.

Dù vậy, Song Tử thường không phải kiểu người giận dai. Một lời nói chân thành, đúng lúc hoặc cách cư xử tinh tế có thể giúp họ nhanh chóng lấy lại tâm trạng thoải mái.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.