'4 cùng', '5 nắm' trong quản lý tư tưởng bộ đội

Vào ngày nghỉ hằng tuần, Thượng úy Lang Văn Toàn, Chính trị viên Đại đội 14, Trung đoàn 335 và các đồng chí trong Ban chỉ huy Đại đội đều dành phần lớn thời gian để đến trò chuyện, tâm sự với bộ đội. Những câu chuyện về gia đình, công việc, dự định sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự hay những điều còn băn khoăn trong cuộc sống đều được các anh đón nhận và chia sẻ chân tình, giúp chiến sĩ thêm an tâm tư tưởng và xác định tốt nhiệm vụ được giao. Thượng úy Lang Văn Toàn chia sẻ: “Muốn quản lý tốt tư tưởng bộ đội thì trước hết cán bộ phải gần bộ đội, hiểu bộ đội. Không chỉ chờ đến các buổi sinh hoạt mới nắm tình hình mà phải thông qua công việc hằng ngày, giờ nghỉ, ngày nghỉ để trò chuyện, lắng nghe. Khi cán bộ thực sự gần gũi, chiến sĩ sẽ mạnh dạn chia sẻ tâm tư, khó khăn, vướng mắc; từ đó đơn vị có biện pháp động viên, giải quyết kịp thời”.

Cán bộ, chỉ huy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 trò chuyện với chiến sĩ và gia đình để nắm bắt tình hình tư tưởng của bộ đội.

Trung sĩ Trần Phúc Trung, thuộc Trung đội Chỉ huy, Đại đội 14, Trung đoàn 335, nhập ngũ tháng 2-2025, quê ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, là một trường hợp như vậy. Bố mẹ qua đời, gia đình thuộc diện cận nghèo, Trung có hoàn cảnh khá đặc biệt, sống với mẹ nuôi, gia đình có 6 anh chị em. Được chỉ huy các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà, Trung cảm nhận rõ sự quan tâm của đơn vị. Chính vì vậy, Trung luôn nỗ lực trong công tác, tích cực, trách nhiệm, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, như: Tham gia khối đứng A80; tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn... Sự tiến bộ của Trung là kết quả từ nỗ lực của bản thân, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc cán bộ nắm chắc hoàn cảnh, thường xuyên gần gũi, động viên bộ đội. Trung sĩ Trần Phúc Trung chia sẻ: “Tôi luôn được chỉ huy các cấp quan tâm giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà. Tôi rất vui mừng và thêm yêu mến đơn vị, sẽ cố gắng học tập để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Thực tế ở đơn vị cho thấy, khi cán bộ gần bộ đội, nhiều vấn đề tưởng như nhỏ lại được nhận diện và giải quyết từ sớm. Chính vì vậy, phương châm “4 cùng”, “5 nắm” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng sự đồng hành và sẻ chia của cán bộ với bộ đội qua từng việc làm, từng hoạt động và trong sinh hoạt hằng ngày. Ví như, trong quá trình công tác, học tập, cán bộ thường xuyên theo dõi, uốn nắn, hướng dẫn, giúp bộ đội nhận rõ ưu điểm để phát huy, khắc phục hạn chế và tiến bộ từng ngày. Từ những biểu hiện trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt, quan hệ đồng chí, đồng đội đến hoàn cảnh gia đình, các thông tin liên quan đến quân nhân được cán bộ quan tâm, nắm bắt để có biện pháp phù hợp. Với những quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn vị chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vào các dịp lễ, tết; đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ...

Đặc biệt, Trung đoàn còn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp quản lý, nắm bắt tư tưởng. Tiêu biểu là sáng kiến “Phần mềm quản lý thông tin quân nhân” do nhóm cán bộ thực hiện, trong đó Thượng úy Lê Ngọc Bình, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, làm chủ đề tài. Sáng kiến được xây dựng nhằm số hóa, hệ thống hóa thông tin quân nhân, phục vụ theo dõi chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tình hình tư tưởng và chấp hành kỷ luật. Qua đó, cán bộ có thêm cơ sở để đánh giá quân nhân khách quan, khoa học và chủ động nhận diện những vấn đề tư tưởng có thể phát sinh. Thượng úy Lê Ngọc Bình cho biết: Phần mềm gồm hai nội dung chính: Hiển thị, tra cứu thông tin cá nhân, theo dõi và dự báo tình hình; cho phép cán bộ cập nhật dữ liệu về tình hình tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật của từng quân nhân. Hằng tuần, cán bộ quản lý cập nhật thông tin, phần mềm tự động tổng hợp, hiển thị kết quả đánh giá, phân loại tư tưởng theo tuần, tháng với các mức độ khác nhau, giúp việc theo dõi thuận tiện, trực quan.

Theo Thượng úy Lê Ngọc Bình, so với phương pháp quản lý thủ công trước đây, sáng kiến giúp thống nhất dữ liệu, thuận lợi trong tra cứu, theo dõi diễn biến tư tưởng và bàn giao quân nhân, hạn chế bỏ sót thông tin. Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, khả năng lưu trữ lâu dài, có thể cài đặt trên nhiều máy tính, điện thoại thông minh với chi phí hợp lý, thuận lợi cho triển khai, nhân rộng trong đơn vị. Thượng tá Nguyễn Viết Dũng, Chính ủy Trung đoàn 335 khẳng định: “Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn xác định phải làm tốt công tác quản lý tư tưởng ngay từ cơ sở; lấy sự tiến bộ, trưởng thành và sự yên tâm công tác của bộ đội làm thước đo hiệu quả. Cùng với đó, phải kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, không để vấn đề nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỷ luật”.

Phương châm “4 cùng”, “5 nắm” được triển khai trong thời gian qua ở Trung đoàn 335 không chỉ giúp cán bộ hiểu bộ đội mà còn tạo điều kiện để bộ đội mạnh dạn chia sẻ, đồng hành với đơn vị. Khi những khó khăn được nhận diện và giải quyết kịp thời, niềm tin được củng cố, mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng tư tưởng, yên tâm công tác, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cán binh trong xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.