4 công thức nước mật ong dễ pha tại nhà, tốt cho sức khỏe và sắc đẹp

4 công thức nước mật ong thơm ngon

Nước chanh mật ong ấm

Chanh mật ong là thức uống quen thuộc với cách pha nhanh gọn, phù hợp để bắt đầu ngày mới. Chanh cung cấp vitamin C, trong khi mật ong tạo vị ngọt dịu, giúp thức uống dễ uống hơn so với nước chanh không đường.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị một cốc nước ấm khoảng 200 - 250 ml.

Vắt lấy nước cốt của khoảng nửa quả chanh, bỏ hạt.

Thêm 1-2 thìa cà phê mật ong, khuấy đều rồi thưởng thức.

Bạn có thể điều chỉnh lượng chanh và mật ong theo khẩu vị. Nên dùng nước ấm vừa phải thay vì nước quá nóng. Thức uống này giúp bổ sung nước và mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng không có tác dụng “thải độc” đặc biệt hay bảo đảm ngăn ngừa cảm cúm. Người dễ bị trào ngược hoặc khó chịu ở dạ dày nên giảm lượng chanh nếu thấy không phù hợp.

Nước mật ong nghệ

Nghệ chứa curcumin, hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Kết hợp nghệ với mật ong tạo nên thức uống có vị ngọt nhẹ, hơi nồng, thích hợp cho những người muốn thay đổi thực đơn đồ uống tại nhà.

Cách thực hiện:

Hòa nửa thìa cà phê bột nghệ vào khoảng 200 ml nước ấm.

Thêm 1 thìa cà phê mật ong, khuấy đều.

Có thể điều chỉnh lượng nghệ tùy khẩu vị và uống khi còn ấm.

Nghệ và mật ong thường được nhắc đến trong các công thức chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy uống hỗn hợp này có thể trực tiếp làm sáng da, xóa thâm nám hoặc cải thiện giấc ngủ. Nếu đang dùng thuốc, có bệnh lý nền hoặc có vấn đề về đường mật, bạn nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng nghệ thường xuyên với lượng lớn.

Nước mật ong pha nghệ

Nước mật ong gừng

Vị cay ấm của gừng kết hợp với vị ngọt dịu của mật ong tạo nên thức uống phù hợp trong những ngày trời lạnh. Gừng có thể hỗ trợ giảm một số triệu chứng buồn nôn và khó chịu đường tiêu hóa ở một số trường hợp, dù hiệu quả còn tùy nguyên nhân và lượng sử dụng.

Cách thực hiện:

Thái mỏng 2 - 3 lát gừng tươi đã rửa sạch.

Cho gừng vào cốc, thêm khoảng 200 ml nước ấm.

Đợi vài phút để gừng tiết hương vị, sau đó thêm 1 - 2 thìa cà phê mật ong và khuấy đều.

Bạn có thể tăng giảm lượng gừng để thức uống không quá cay. Không nên xem nước mật ong gừng là phương pháp thay thế thuốc điều trị hoặc biện pháp bảo đảm tăng sức đề kháng. Người dễ ợ nóng nên uống lượng vừa phải, bởi gừng có thể khiến một số người khó chịu ở đường tiêu hóa.

Trà quế mật ong

Trà quế mật ong có hương thơm đặc trưng, vị ngọt nhẹ và phù hợp để thưởng thức khi cần một thức uống ấm nóng. Quế chứa các hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, nhưng chưa thể khẳng định một cốc trà quế mật ong sẽ giúp giảm cholesterol hoặc phòng bệnh tim mạch.

Cách thực hiện:

Hãm một túi trà với khoảng 100 - 150 ml nước nóng trong 2 - 3 phút.

Thêm một lượng nhỏ bột quế hoặc một mẩu quế thanh để tạo hương thơm.

Đợi trà nguội bớt rồi thêm 1 thìa cà phê mật ong, khuấy đều.

Nếu dùng bột quế, bạn có thể lọc bỏ phần bột không tan. Không nên sử dụng quế với lượng lớn hoặc kéo dài tùy tiện; một số loại quế chứa coumarin, chất có thể gây ảnh hưởng đến gan khi tiêu thụ quá mức.

Trà quế mật ong

Uống nước mật ong thế nào cho hợp lý?

Bạn có thể thưởng thức các thức uống trên vào buổi sáng, giữa các bữa ăn hoặc sau khi vận động, tùy nhu cầu và khẩu vị. Không có một “thời điểm vàng” phù hợp với tất cả mọi người, cũng không cần uống mật ong trước khi ngủ nếu điều đó khiến bạn nạp thêm đường không cần thiết.

Mật ong vẫn là nguồn đường bổ sung, vì vậy nên dùng lượng vừa phải và tính cả lượng đường này trong chế độ ăn hằng ngày. Người mắc bệnh tiểu đường cần đặc biệt lưu ý kiểm soát tổng lượng carbohydrate; người dị ứng với mật ong hoặc các thành phần trong công thức nên tránh sử dụng. Tuyệt đối không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi dùng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum.