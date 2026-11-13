4 con voi rừng bất ngờ xuất hiện, người dân đốt lửa xua đuổi bất thành

Sáng 13/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin đàn voi rừng xuất hiện tại bản Yên.

Khoảng 22h ngày 12/11, một đàn voi rừng gồm 4 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên, thuộc bản Yên, xã Môn Sơn. Sau đó, đàn voi di chuyển xuống khu vực lán trại sản xuất của các hộ dân, phá hoại một số diện tích hoa màu và cây cối.

Đàn voi rừng 4 con xuất hiện ở xã Môn Sơn. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Môn Sơn, phát hiện đàn voi, người dân trong bản nhanh chóng thông báo, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng sử dụng đuốc, đốt lửa tạo ánh sáng, phát tín hiệu nhằm hướng đàn voi di chuyển trở lại rừng.

Tuy nhiên, đến sáng 13/11, đàn voi vẫn quanh quẩn tại xã, người dân và các lực lượng trực không dám tiếp cận ở cự ly gần vì lo ngại bị tấn công.

Người dân bản Yên, xã Môn Sơn đốt lửa để xua đuổi voi. Ảnh: CTV

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý tiếp cận, vây bắt hoặc kích động đàn voi. Khi phát hiện voi rừng xuất hiện, cần kịp thời thông báo cho chính quyền và lực lượng kiểm lâm để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 4/11, sau nhiều năm ít xuất hiện gần khu dân cư, đàn voi rừng Cao Vều bất ngờ trở lại khu vực xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, phá hỏng lán trại và gây thiệt hại hoa màu của người dân. Khi đàn voi xuất hiện gần khu vực sản xuất, sinh sống, người dân đã hô hoán, tìm cách xua đuổi voi trở lại rừng.