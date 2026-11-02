4 con giáp may mắn tuần đầu tháng 11: Tài lộc khởi sắc, sự nghiệp hanh thông

Tuổi Sửu: Nghề tay trái khởi sắc, thu nhập có thêm nguồn mới

Ngoài công việc chính đang diễn ra thuận lợi, người tuổi Sửu còn có cơ hội biến sở thích và đam mê thành nguồn thu nhập bổ sung trong tuần đầu từ mùng 2 đến mùng 8/11.

Nhờ sự gợi mở và hỗ trợ từ quý nhân, bạn có thể tìm thấy một công việc phụ phù hợp, đồng thời bổ trợ cho chuyên môn hiện tại. Đó có thể là mở lớp học trực tuyến dựa trên kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp hoặc kinh doanh một cửa hàng nhỏ xuất phát từ sở thích cá nhân, theo Sohu.

Dù lựa chọn hướng đi nào, sự nhiệt huyết và kiên trì cũng là yếu tố giúp tuổi Sửu từng bước gặt hái thành quả. Nguồn thu từ nghề tay trái không chỉ giúp tài chính thêm dư dả mà còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn trong tuần này.

Chuyện tình cảm khá như ý. Người đó đã bật đèn xanh, chỉ cần bạn mở lòng là có thể tính chuyện lâu dài.

Tuổi Thìn: Tự tin thể hiện năng lực, có cơ hội tăng thu nhập

Bước sang tuần đầu từ mùng 2 đến mùng 8/11, người tuổi Thìn được khuyên không nên quá khiêm nhường hay ngần ngại thể hiện bản thân. Những nhiệm vụ khó khăn mà người khác e dè có thể trở thành cơ hội để bạn chứng minh năng lực và tạo dấu ấn trong công việc.

Tại nơi làm việc, tuổi Thìn nên thể hiện sự quyết đoán, dứt khoát, tránh chần chừ khi cần đưa ra lựa chọn. Sự tự tin và tinh thần chủ động có thể giúp bạn tiến gần hơn đến cơ hội thăng chức, tăng lương.

Vận tài chính cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng. Nguồn thu nhập chính được dự báo duy trì ổn định và có xu hướng tăng trưởng. Bên cạnh đó, tài lộc bất ngờ có thể xuất hiện từ những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời hoặc cơ hội tham gia một dự án mới đầy triển vọng thông qua sự giới thiệu của người quen.

Tình duyên có dấu hiệu tích cực vì bạn đã gặp được người mình ưng ý. Nếu thực sự có tình cảm, hãy mạnh dạn tiến xa.

Tuổi Ngọ: Mở rộng quan hệ, đón cơ hội hợp tác

Ảnh: Sohu

Tuần đầu tháng 11 mở ra cơ hội để người tuổi Ngọ mở rộng mạng lưới quan hệ. Khi công việc diễn ra thuận lợi, bạn có thêm động lực đầu tư vào việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ xã hội.

Thông qua những buổi giao lưu trong ngành nghề, sự kiện kết nối và hoạt động xã hội, tuổi Ngọ có thể gặp gỡ nhiều người đến từ các lĩnh vực khác nhau, trong đó có những nhân vật giàu kinh nghiệm và có vị thế.

Những mối quan hệ mới không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mà còn giúp bạn tiếp cận thông tin hữu ích, nắm bắt xu hướng và đi trước một bước trong công việc. Tuổi Ngọ dần nhận ra giá trị của mạng lưới quan hệ đối với sự phát triển tài chính. Đặc biệt, quý nhân xuất hiện đúng lúc có thể trở thành người kết nối, giúp bạn xây dựng những cơ hội làm ăn và gia tăng thu nhập.

Tuổi Mùi: Trút bớt gánh nặng, cuộc sống thêm an nhàn

Bước sang tuần đầu từ mùng 2 đến mùng 8/11, người tuổi Mùi có cơ hội tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm khi trách nhiệm trong công việc và gia đình được phân chia hợp lý hơn. Trước đây, bạn thường đứng ra giải quyết mọi việc, từ hỗ trợ đồng nghiệp đến nhắc nhở, quán xuyến chuyện nhà. Điều này khiến bản thân dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi dù thu nhập tương đối ổn định.

Tuần đầu tháng mới là thời điểm thích hợp để tuổi Mùi sắp xếp lại công việc, giao trách nhiệm đúng người và chỉ tập trung vào những vấn đề thực sự cần mình phối hợp. Về tài chính, việc lên kế hoạch trước cho mua sắm gia đình, giao lưu và các khoản chi đối nội, đối ngoại giúp bạn hạn chế những chi phí phát sinh bất ngờ.

Chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực khi những người thân yêu chủ động chia sẻ trách nhiệm. Với tuổi Mùi, may mắn đôi khi đơn giản là có người sẵn lòng nói: "Để tôi làm, bạn nghỉ ngơi một chút".

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm