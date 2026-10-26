4 con giáp đón tin vui, tài lộc khởi sắc trong tuần mới

Tuổi Tý: Công việc hanh thông, khó khăn dần được tháo gỡ

Tuần này, tuổi Tý có cơ hội giải quyết những vướng mắc tồn đọng nhờ thông tin rõ ràng và các cuộc trao đổi hiệu quả. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp giúp họ xử lý công việc thuận lợi hơn, đồng thời tìm ra hướng đi phù hợp cho những kế hoạch còn dang dở, theo Sohu.

Về tài chính, người tuổi Tý có thể nhận được những khoản thu tương xứng với công sức bỏ ra. Trong cuộc sống, sự sẻ chia từ gia đình và bạn bè giúp tuổi Tý giảm bớt áp lực, giữ tinh thần tích cực để chủ động nắm bắt cơ hội mới.

Ảnh minh họa

Chuyện tình cảm tuần này khá khởi sắc, bạn nên tận dụng cơ hội người ấy mở lòng để tiến xa hơn.

Tuổi Dần: Cơ hội mới mở ra, hợp tác thuận lợi

Tuần mới đem đến cho tuổi Dần cơ hội thể hiện năng lực và thúc đẩy những kế hoạch từng trì hoãn. Tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm giúp họ tạo ấn tượng tốt, dễ nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và cấp trên.

Các mối quan hệ hợp tác cũng có dấu hiệu thuận lợi hơn nếu tuổi Dần biết lắng nghe, chia sẻ ý tưởng và phối hợp với mọi người. Bên cạnh công việc, những cuộc gặp gỡ bạn bè hay khoảng thời gian sum vầy bên gia đình giúp con giáp này giải tỏa căng thẳng, thêm động lực theo đuổi mục tiêu.

Chuyện tình duyên có nhiều dấu hiệu tích cực. Người có gia đình được yêu thương chăm sóc, người chưa có gia đình sẽ gặp được ý trung nhân.

Tuổi Dậu: Nỗ lực được ghi nhận, tài chính có triển vọng

Sự chăm chỉ, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm giúp tuổi Dậu tạo dấu ấn trong công việc tuần này. Những nhiệm vụ hoàn thành tốt có thể mở ra cơ hội mới, giúp họ khẳng định năng lực và được ghi nhận xứng đáng.

Về tài chính, tuổi Dậu có thể kỳ vọng những chuyển biến tích cực nếu duy trì hiệu quả công việc và quản lý chi tiêu hợp lý. Khi được giao thêm trách nhiệm, họ nên trao đổi rõ ràng về quyền lợi để bảo đảm công sức được ghi nhận. Bên cạnh đó, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp con giáp này duy trì năng lượng và sự tập trung.

Chuyện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực. Người mà bạn cố gắng theo đuổi đã dần mở lòng, đón nhận bạn.

Tuổi Tuất: Quý nhân hỗ trợ, tình cảm thêm gắn bó

Vận may của tuổi Tuất trong tuần mới có thể đến từ những mối quan hệ đáng tin cậy. Bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen có thể mang đến thông tin hữu ích, lời khuyên đúng lúc, giúp họ tháo gỡ khó khăn và tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Trong công việc, sự kiên trì cùng cách phối hợp minh bạch giúp tuổi Tuất từng bước hoàn thành mục tiêu. Phương diện tình cảm cũng có những điểm sáng khi con giáp này nhận được sự quan tâm từ gia đình. Những cuộc trò chuyện chân thành và thời gian dành cho người thân giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, mang lại cảm giác bình yên.