4 con cá sấu thoát khỏi trang trại giữa lũ lớn, lực lượng chức năng phải dùng thuyền truy tìm trong đêm

Ngày 27/9, đoạn video ghi lại cảnh 4 con cá sấu bơi trên kênh Phra Sathung, thuộc xã Khao Chakan, huyện Khao Chakan, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Theo chính quyền địa phương, số cá sấu trên thoát khỏi 1 trang trại vào tối 26/9, sau khi mưa lớn gây ngập lụt tại khu vực. Sự xuất hiện của những con vật nguy hiểm trên tuyến kênh khiến lực lượng chức năng phải nhanh chóng triển khai phương án truy tìm.

Video: X/Ariesz126

Các đơn vị địa phương phối hợp với lực lượng tình nguyện sử dụng thuyền để rà soát khu vực. Trong quá trình truy bắt, 2 con cá sấu đã bị tiêu diệt, còn 2 con tiếp tục được tìm kiếm trên kênh.

Đến khoảng 22h30 ngày 27/9, lực lượng chức năng phát hiện 2 con cá sấu còn lại. Trước nguy cơ chúng di chuyển đến khu dân cư và đe dọa người dân, lực lượng làm nhiệm vụ quyết định sử dụng súng để tiêu diệt.

Cùng thời điểm, tại tỉnh Prachinburi, mực nước dâng cao cũng gây lo ngại về khả năng 1 con cá sấu lớn thoát khỏi ao trong khuôn viên chùa Wat Pho Thong, huyện Si Maha Pho.

Con cá sấu này có tên Chao Nuea Thong, 27 tuổi, nặng khoảng 400 kg và dài gần 4 m. Khi nước trong ao tiếp tục dâng, lực lượng chức năng lo ngại con vật có thể theo dòng nước thoát ra ngoài rồi di chuyển xuống sông Prachinburi.

Nhân viên thuộc Sở Thủy sản, các tình nguyện viên của tổ chức cứu hộ Ruam Katanyu và người dân địa phương đã phối hợp di dời Chao Nuea Thong. Để hạn chế nguy hiểm, nhóm cứu hộ dùng dây thừng cố định phần hàm và chân của con vật trước khi đưa lên bờ.

Để hạn chế nguy hiểm, nhóm cứu hộ dùng dây thừng cố định phần hàm và chân của con vật trước khi đưa lên bờ. Ảnh: The Nation

Do cá sấu có kích thước và trọng lượng lớn, lực lượng cứu hộ sử dụng cần cẩu gắn trên xe tải để nâng con vật lên phương tiện chuyên dụng. Chao Nuea Thong sau đó được đưa đến địa điểm an toàn.

Việc di dời giúp sư trụ trì và người dân quanh chùa giảm bớt lo lắng trong bối cảnh nước lũ tiếp tục dâng, làm tăng nguy cơ cá sấu thoát khỏi khu vực nuôi giữ.

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 27/9, ngập lụt đã được ghi nhận tại 25 tỉnh, thành trên cả nước. Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết hơn 10.000 binh sĩ được huy động tham gia ứng phó thiên tai và hỗ trợ hoạt động cứu trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.