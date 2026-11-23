Hơn 27.000 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý

Theo Thông báo số 1065/TB-BTC của Bộ Tài chính về công khai kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tính đến ngày 23/11/2026, cả nước có 32.653 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải xử lý. Trong đó, 27.260 cơ sở đã hoàn thành, còn 5.393 cơ sở chưa hoàn thành.

Ở khối cơ quan trung ương, tổng số cơ sở nhà, đất thuộc diện xử lý là 5.654, trong đó 4.901 cơ sở đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 86,7%. Đối với các địa phương, tổng số cơ sở là 26.999, đã hoàn thành xử lý 22.359 cơ sở, đạt tỷ lệ 82,8%.

Số liệu tại Phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành, địa phương cập nhật cho thấy, tiến độ giữa các đơn vị, địa phương vẫn có sự khác biệt.

Theo đó, ở khối trung ương, một số cơ quan đã hoàn thành toàn bộ việc xử lý nhà, đất dôi dư như: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Nội vụ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Hơn 27.000 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý. Ảnh minh họa: H.T

Trong khi đó, tại địa phương, Thanh Hóa đang là một trong những đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 99,2%; tiếp đến là Tuyên Quang đạt 98,6%, Lạng Sơn đạt 97,8%, Bắc Ninh đạt 97,2%. Một số địa phương khác cũng đạt tỷ lệ trên 90% như Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Đáng chú ý, các địa phương có số lượng cơ sở nhà, đất hoàn thành xử lý, khai thác lớn trong kỳ báo cáo là: Quảng Trị với 356 cơ sở, Hưng Yên 318 cơ sở, Thanh Hóa 176 cơ sở, Lâm Đồng 131 cơ sở và Gia Lai 129 cơ sở.

Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn số lượng lớn cơ sở nhà, đất (trên 150 cơ sở) chưa hoàn thành xử lý, khai thác là: Quảng Ngãi hiện với 566 cơ sở; Đà Nẵng 538 cơ sở; Ninh Bình 409 cơ sở; Cần Thơ 341 cơ sở; Quảng Trị 276 cơ sở và Phú Thọ 247 cơ sở. Gia Lai 185 cơ sở, Cà Mau 168 cơ sở, An Giang 159 cơ sở.

Những con số này cho thấy tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ phụ thuộc vào việc ban hành phương án, quyết định xử lý mà còn nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Với những cơ sở đã có phương án nhưng chưa hoàn thành, việc đưa quyết định vào thực tế, bàn giao tài sản và xác định đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ chung.

Đẩy nhanh thực hiện phương án, đưa tài sản vào khai thác

Đáng chú ý, tại Thông báo 1065/TB-BTC, Bộ Tài chính đã chỉ rõ 4 cơ quan trung ương liên tiếp 2 tuần chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư, gồm: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Việc công khai kết quả theo từng kỳ cập nhật nhằm làm rõ tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục đôn đốc những nơi còn chậm. Bộ Tài chính nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư trong năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ còn tồn đọng.

Theo đó, đối với các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đề nghị rà soát, ban hành quyết định xử lý đối với những cơ sở nhà, đất chưa có quyết định; khẩn trương triển khai các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những cơ sở nhà, đất đã có quyết định điều chuyển về địa phương phải được bàn giao ngay, tránh tình trạng quyết định đã ban hành nhưng tài sản chưa được chuyển giao trên thực tế.

Đối với địa phương, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là ban hành quyết định xử lý mà còn phải tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt. Do đó, các địa phương cần phân công rõ trách nhiệm, khẩn trương tiếp nhận nhà, đất do các cơ quan trung ương bàn giao để quản lý, khai thác theo đúng quy định.

Đáng chú ý, với những phương án đã được phê duyệt nhưng phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc không còn phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính đề nghị địa phương xem xét điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế. Đây là nội dung quan trọng nhằm tránh việc tài sản tiếp tục bị bỏ trống hoặc chậm đưa vào sử dụng do phương án xử lý không còn khả thi.

Kết quả tổng hợp tại các địa phương cũng cho thấy nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đang được bố trí cho nhiều mục đích khác nhau. Trong số 22.359 cơ sở đã hoàn thành xử lý, có 3.050 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc; 1.605 cơ sở phục vụ giáo dục, đào tạo; 593 cơ sở phục vụ y tế; 4.535 cơ sở được bố trí làm thiết chế văn hóa và 600 cơ sở phục vụ hoạt động thể thao. Ngoài ra, một số cơ sở được bố trí cho hoạt động sự nghiệp, an ninh, quốc phòng và các mục đích khác.

Việc công khai mục đích sử dụng sau xử lý cho thấy yêu cầu đặt ra không dừng ở việc hoàn tất thủ tục sắp xếp, điều chuyển hay bàn giao tài sản. Hiệu quả cuối cùng còn thể hiện ở việc các cơ sở nhà, đất được đưa vào sử dụng đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ quan, đơn vị và phục vụ lợi ích công cộng.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin trên phần mềm tổng hợp, báo cáo; đồng thời chịu trách nhiệm về số liệu đã báo cáo. Đây là cơ sở để theo dõi sát tiến độ, nhận diện những nơi còn chậm và đôn đốc thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2026.

Với thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đã được xác định, khối lượng nhà, đất chưa xử lý vẫn là áp lực đáng kể đối với nhiều cơ quan, địa phương. Việc khẩn trương triển khai các phương án đã phê duyệt, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện và hoàn tất bàn giao tài sản sẽ quyết định tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng nhà, đất công bỏ trống, lãng phí sau sắp xếp.