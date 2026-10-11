4 cổ phiếu ngân hàng về dưới mệnh giá

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 9/10, trong 28 cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên thị trường chứng khoán, có 4 mã thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, gồm PCB (PVcomBank), VAB (VietABank), PGB (PGBank) và OCB. SHB là mã duy nhất trong nhóm giao dịch đúng bằng mệnh giá.

So với đỉnh lịch sử, cả 5 cổ phiếu đều giảm hai chữ số, trong đó SHB giảm mạnh nhất 46,8%, tiếp đến là PGB với 38%, VAB giảm 30%, PCB giảm 28,4% và OCB giảm 23%.

Xét từ đầu năm đến ngày 9/10, SHB cũng có mức giảm sâu nhất, khoảng 37%. PGB giảm 18,3%, VAB giảm 4% và OCB giảm 2,5%. Riêng PCB mới bắt đầu giao dịch trên UPCoM trong tháng 8 vừa qua.

Thanh khoản cũng phân hóa rõ rệt. SHB dẫn đầu với bình quân hơn 60,5 triệu cổ phiếu mỗi phiên trong một năm qua, vượt xa OCB với khoảng 2,62 triệu cổ phiếu. VAB đạt 659.033 cổ phiếu, PCB đạt 355.170 cổ phiếu và PGB đạt 27.343 cổ phiếu mỗi phiên. Trong nhóm này, SHB, OCB và VAB niêm yết trên HOSE, còn PCB và PGB giao dịch trên UPCoM.

Cổ phiếu SHB có 8 phiên giảm liên tiếp, trong đó phiên 8/10 giảm hết biên độ và sang phiên 9/10 có thời điểm lùi về dưới mệnh giá trước khi phục hồi lên mức 10.000 đồng/cp.

Ngày 9/10, SHB đã phát đi thông cáo về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu. Ngân hàng cho biết phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán và số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký lưu ký, ghi nhận vào tài khoản cổ đông.

SHB cho biết đã nộp hồ sơ sửa đổi mức vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động và đang chờ Ngân hàng Nhà nước xem xét.

Cổ phiếu liên tục trượt dốc, ngay trong chiều 9/10, hai Phó Tổng Giám đốc SHB đã đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện từ ngày 15/10 - 12/11/2026.

Biến động giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trên thị trường và việc cổ phiếu giao dịch dưới mệnh giá không đồng nghĩa hoạt động của ngân hàng đang gặp vấn đề lớn hay lợi nhuận sụt giảm.

5 ngân hàng kinh doanh ra sao?

Cả 5 ngân hàng nói trên đều ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trong nửa đầu năm, nhưng mức tăng thu nhập lãi thuần và ROE lại có sự khác nhau. PVcomBank có tốc độ tăng thu nhập lãi thuần cao nhất, trong khi SHB có quy mô lợi nhuận lớn nhất.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, PGBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 352 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. OCB đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 29%; PVcomBank đạt 999 tỷ đồng, tăng 24%; VietABank đạt 660 tỷ đồng, tăng 16%. SHB có lợi nhuận sau thuế lớn nhất nhóm, đạt 7.329 tỷ đồng, tăng 3%.

Xét về thu nhập lãi thuần, PVcomBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng khi đạt 2.717 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. OCB ghi nhận 4.908 tỷ đồng, tăng 13%; VietABank đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 8%; PGBank đạt 979 tỷ đồng, tăng 5%.

SHB là trường hợp ngược chiều khi thu nhập lãi thuần giảm 17%, còn 12.258 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng vẫn tăng 3% so với cùng kỳ.

Về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), SHB đạt 9,7%, cao nhất so với 4 ngân hàng còn lại. PVcomBank đạt 7,5%, VietABank đạt 6,1%, OCB đạt 5,4% và PGBank đạt 5,2%.