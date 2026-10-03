4 'cô gái vàng' của cầu mây Việt Nam ở ASIAD

Từ trái qua, bốn tuyển thủ áo vàng gồm Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Trần Thị Ngọc Yến. Họ tiếp tục là bộ khung giúp cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ HCV nội dung quadrant tại ASIAD 20. Ba năm trước, cả bốn cũng là những nhân tố chủ chốt trong chức vô địch tại Hàng Châu.

Nguyễn Thị My là một trong những tuyển thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội cầu mây nữ Việt Nam. Năm 12 tuổi, cô rời nhà xuống TP Vinh tập luyện. Những ngày đầu ở trung tâm, My nhỏ người đến mức không tự leo được lên giường tầng, bố phải hàn riêng một chiếc thang cho con. Cô gái quê Nghệ An từng khóc nhiều vì nhớ nhà, nhưng dần vượt qua quãng thời gian ấy để trưởng thành từ cô bé mê bóng đá trở thành đội trưởng đội cầu mây và trụ cột của tuyển quốc gia.

Trần Thị Ngọc Yến (số 4), sinh năm 2004 trong một gia đình làm nông ở Đồng Tháp, bén duyên với cầu mây từ năm 11 tuổi sau một đợt tuyển chọn tại Trường THCS Thống Linh (Đồng Tháp). Có thể hình tốt, sải chân dài và sự nhanh nhẹn, cô sớm được các HLV chú ý nhưng từng có lúc muốn bỏ cuộc vì thấy cầu mây quá khó. Sau hơn 10 năm theo đuổi môn thể thao này, Ngọc Yến trở thành chủ công của tuyển Việt Nam và góp công trong hai chức vô địch ASIAD liên tiếp.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (số 12) và Nguyễn Thị Yến (số 11) là những vị trí quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam, đảm nhiệm các pha đỡ cầu, chuyền cầu và phối hợp tổ chức tấn công, góp phần duy trì sự ổn định trong từng pha cầu.

Sau nhiều năm tập luyện và thi đấu cùng nhau, các tuyển thủ hiểu rõ cách di chuyển và hỗ trợ đồng đội trong từng tình huống. Sự ăn ý ấy được hình thành qua những buổi tập kéo dài và hàng loạt giải đấu quốc tế mà họ cùng trải qua.

Niềm vui vỡ òa khi các tuyển thủ và ban huấn luyện bảo vệ thành công HCV ASIAD. Phía sau khoảnh khắc ấy là những năm tháng xa gia đình, những buổi tập bền bỉ và hành trình dài để một lần nữa đứng trên đỉnh châu Á ở nội dung quadrant nữ.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho các tuyển thủ cầu mây sau khi bảo vệ thành công tấm HCV. ASIAD 20 trở thành kỳ đại hội thành công của cầu mây Việt Nam khi đội tuyển giành 2 HCV ở nội dung đôi nữ và quadrant nữ, cùng 1 HCĐ ở nội dung regu nam. Riêng cầu mây đóng góp hai trong ba HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến sáng 3/10.

Minh Toản