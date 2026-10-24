4 cô gái chở nhau trên một xe máy và cái kết không ai bất ngờ

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 4 cô gái. Theo đó, 4 cô gái trẻ chở nhau trên một xe máy. Tuy nhiên, cả 4 đều không đội mũ bảo hiểm.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 4 cô gái. Nguồn: Hóng Đường Phố)

Trong lúc xuống dốc, xe máy mất lái và đâm vào bên đường khiến cả 4 cô gái ngã nhào. May mắn cú ngã nhẹ nên cả 4 người đều không sao, vẫn vui vẻ cười nói sau vụ việc.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không bất ngờ về kết quả mà 4 cô gái gặp phải khi xe máy vừa chở nặng, vừa lao xuống dốc thì bị ngã cũng dễ hiểu.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng dù may mắn không ai bị thương, tình huống trên vẫn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm và chấp hành quy định an toàn giao thông khi di chuyển bằng xe máy. Đặc biệt, việc chở quá số người quy định cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.